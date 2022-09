Karen Bejarano se indignó con Rocío Marengo en El Discípulo del Chef: "¡Ay, cállate!"

"Esa mujer por qué, todo lo que hago me lo critica", cuestionó Karen Bejarano. Archivo

Por: Juan Pablo Ernst 20 de septiembre 2022 · 10:00 hs

Un encontrón que sacó chispas fue el que protagonizaron la noche del lunes Karen Bejarano y Rocío Marengo, en una nueva edición de El Discípulo del Chef.

Ambas integrantes del equipo rojo, que encabeza Sergi Arola, vivieron un tenso cruce luego de que la chilena mandara a callar a la argentina, tras un comentario que no le hizo gracia.

El momento más polémico del estelar de Chilevisión partió temprano, cuando Sergi Arola empezó a entregar las instrucciones para que los discípulos elaboraran los platos de la jornada.

La cosa se le complicó rápidamente a Karen Bejarano, porque el líder de su equipo le preguntó por unas cabezas de langostinos.

Y es que la ex chica Mekano había cometido el error de botar esos elementos al tarro de la basura.

"¡Noooooo!", se escuchó gritar a Rocío Marengo, mientras que Karen Bejarano le intentaba explicar a Sergi Arola que nadie le había dicho que no tenía que botar las cabezas de los langostinos.

La molestia de Karen Bejarano

La mirada de Bejarano hacia su compañera de equipo no dejó lugar a dudas de su molestia. Y más todavía cuando de fondo la trasandina seguía repitiendo que Karen había botado a la basura los elementos que estaba pidiendo el chef.

Hasta que en un momento Karen Bejarano perdió la paciencia y le gritó a la argentina: "¡Ay cállate, Rocío!".

Pero los que conocen a Rocío Marengo saben que no es de las que se callan cuando se lo ordenan, así que más tarde, cuando le realizaron la típica entrevista, explicó lo ocurrido, desde su particular punto de vista.

Así, con humor, no dudó en plantear que "Cuando hay alguien en problemas quiero ayudarlos", ironizó la trasandina.

"Y pido ayuda, si estaban a punto de tirarlos que frenen, entonces grito", siguió con la ironía.

Entonces Marengo recalcó que "a Karen no le gusta que la exponga en su error, no le gusta. A mí me encanta", cerró la argentina.

Por su parte, durante la entrevista que le hicieron a Karen, la ex Mekano cuestionó otra vez la actitud de Rocío hacia ella.

"Cállate Rocío por favor. Esa mujer por qué, todo lo que hago me lo critica", cerró el tema Karen Bejarano.