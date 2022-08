Karen Bejarano y polémicas con Daniela Aránguiz: "No te decepcionas de alguien de la que no esperas nada"

Karen Bejarano participará en la cuarta temporada de El Discípulo del Chef. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de agosto 2022 · 08:00 hs

Pese a que ganó la tercera temporada, Karen Bejarano no dudó ni un segundo cuando la contactaron para ser parte del nuevo ciclo de El Discípulo del Chef, que comienza este domingo por las pantallas de Chilevisión.

En esta oportunidad, la ex Mekano se codeará con ganadores y finalistas de todos los programas de cocina que ha tenido la televisión chilena, buscando quedarse con el premio más grande que se ha entregado en un espacio de este estilo: un restaurant en Monticello.

La esposa de Juan Pedro Verdier conversó con EL DÍNAMO, donde reconoció que aceptó volver al espacio por “lo bien que lo pasé en estas cocinas. Para mí fue una experiencia hermosa, me llevé los mejores recuerdos, el mejor de los aprendizajes, me encantó el equipo humano que hay detrás de este programa y el hecho de hacer algo donde uno puede seguir creciendo y descubriéndose a sí mismo todos los días”.

Bejarano integra el selecto grupo de 24 participantes, de los cuales muchos de ellos llevan toda una trayectoria en gastronomía. “En mi caso dije conchalalora, son todos chefs, estoy hasta el loly”, reconoció.

“Pero después me di cuenta que hay algunos que han estudiado, porque hay compañeros que se dedican a esto, trabajan en restaurantes”, agregó, pero destacó que “hay harto compañerismo, de repente hay tecnicismos que uno no conoce, pero ellos se dan el tiempo de explicártelo”.

En su caso, contó, “me ha pasado que en el equipo donde estoy yo hay muchos que saben de cocina pero están constantemente diciéndote lo bien que lo estás haciendo”.

“Hay algo que me llevé de la temporada pasada y es confiar en mí y en mi sazón, que eso me pasó cuando empezamos a cocinar solos. Acá me he dado cuenta que me he dejado fluir mucho más, como que confío mucho más en mí y mis compañeros me han reforzado eso. Evidentemente me siento más preparada que la vez anterior”, aseguró.

Karen Bejarano reconoce que uno de sus puntos fuertes en la nueva competencia “es el sazón, por lo que me han dicho los chiquillos”.

“Siento que eso es un punto crítico a la hora de evaluar porque hay presentación, diseño del plato, que tenga un sentido… Pero si no tiene sabor, finalmente eso es lo que hace que un plato te lleve a tu infancia, a la playa, a la montaña, a sentir los sabores que has experimentado a lo largo de tu vida o descubrir nuevos. Siento que eso es muy importante. Creo que yo he logrado llegar a un punto de sazón donde me siento súper segura”, explicó.

Polémicas con Daniela Aránguiz

Tras su triunfo en la tercera temporada de El Discípulo del Chef, Karen Bejarano enfrentó diversas críticas emanadas por parte de Daniela Aránguiz, con quien compartió en el programa y a quien conocía desde la época de Mekano.

Sobre este episodio, donde la esposa de Jorge Valdivia la acusó de “hacerse la víctima”, indicó que “hablar de la salud mental nunca va a ser dar lástima, porque creo que con ese discurso estamos callando una problemática que no solo existe en nuestro país, sino que en todo el mundo y es un tabú del cual tenemos que despojarnos”.

“Tenemos que empezar a hablar de salud mental a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Se puede ser mejor en esta vida y todos esos dolores que nosotros tenemos, y que de repente no nos dejan avanzar, efectivamente si no los conversamos y lo tratamos a tiempo, pueden pasar muchas cosas terribles”, indicó.

Por lo mismo, agregó, “humildemente, jamás voy a dejar de hacerlo por más que me quieran callar o me tiren mala onda, porque esto para mí va mucho más allá de lo que diga el resto. Yo ya atravesé por ese bosque y espero que la gente no tenga que hacerlo”.

Consultada por si se sintió decepcionada de la actitud que tomó Daniela Aránguiz, Karen Bejarano fue clara: “No te puedes decepcionar de alguien de la que no te esperas nada. Creo que si hay algo que me caracteriza es que no espero nada de nadie, yo entrego sin esperar nada a cambio, sino uno se decepciona”.

“Y yo aprendí, dentro de los límites, a limitarme a mí también y no esperar. Puedo esperar de mi hijo y ni eso, porque también está haciendo su vida y no puedo esperar que él haga algo por y para mí”, cerró.