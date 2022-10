Karen Doggenweiler advirtió a su marido en pleno Mucho Gusto: "No lo hagas, porque jamás te perdonaré"

"Yo creo que cuando se habla de infidelidad, es que ya también la cosa está mala", aseguró Karen Doggenweiler. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 06 de octubre 2022 · 16:49 hs

En el segundo día de Karen Doggenweiler como conductora del Mucho Gusto junto a José Antonio Neme, el nuevo rostro de Mega fue puesta contra la pared con una pregunta que ella terminó por vincular con su marido, Marco Enríquez-Ominami.

En el matinal estaban conversando sobre el quiebre entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué. Y en ese marco surgió el tema de los engaños, las traiciones que pueden hacer terminar una relación.

"Voy a poner un tema que es polémico", explicó en cierto momento José Antonio Neme. Y a continuación precisó que "yo creo que hay una sobrevaloración de la fidelidad en este mundo".

Los conductores del Mucho Gusto continuaron dialogando sobre el tema, hasta que en un instante Neme reflexionó respecto de su situación en particular.

"Yo hoy digo ¿qué necesito para estar bien? Compañerismo... buena onda y compañerismo", aseveró. Pero sobre el mismo punto aclaro que "eso implica a veces un poco de libertad sexual".

"Yo hago esa concesión y prefiero la verdad a que me engañen por fuera", reforzó su idea.

Infidelidades

Y fue entonces cuando el conductor del matinal le hizo una pregunta muy directa a su nueva compañera de labores.

"Te voy a hacer una pregunta... ¿has perdonado infidelidades?", le consultó sin anestesia a Karen Doggenweiler.

Sin siquiera darse un tiempo para meditar sobre el asunto, la ex TVN aprovechó el contexto y le mandó un mensaje directo y claro a Marco Enríque-Ominami: "Marco, no lo hagas porque jamás te perdonaré", dijo muy en serio.

Entonces José Antonio Neme le aclaró que no se refería necesariamente al político: "Yo no sé si Marco necesariamente, pero cuando eras polola más chica, en el colegio", inquirió.

Ella respondió a la pregunta directa con un "creo que no me han sido infiel. Yo creo que no, nunca. Creo...".

"Uno no puede decir eso con seguridad. Ahora, es lo que yo pienso", indicó Karen Doggenweiler.

"Yo creo que cuando se habla de infidelidad, es que ya también la cosa está mala", cerró el tema la nueva conductora del Mucho Gusto.