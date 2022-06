Karen Doggenweiler asume nuevo desafío en TVN: será voz en off en nuevo programa cultural

El primer capítulo de Cambio de Rumbo, que contará con la voz en off de Karen Doggenweiler, tendrá al popularmente conocido "Hacedor de Hambre". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 10 de junio 2022 · 11:07 hs

Karen Doggenweiler asume un nuevo desafío en el área cultural de TVN como voz en off del nuevo programa cultural que debuta este domingo y que lleva por nombre Cambio de Rumbo.

El espacio relata la decisión de chilenos que han dejado la ciudad para instalarse en el norte o sur del país dando un completo giro a su vida.

De esta forma, descubrirá “historias de vida inspiradoras, de chilenas y chilenos que decidieron reinventarse y construir una nueva vida desde distintos rincones de nuestro país”, adelantaron desde el canal público.

“Algunos obligados por las circunstancias. Otros, persiguiendo un sueño. Todos, valientes que desafiaron sus trabas y miedos para emprender una aventura desconocida en un lugar diferente”, agregaron.

Cambio de Rumbo recorrerá localidades como Pitrufquén, Curacautín, Chañaral de Aceituno y Pucón, lugares que hoy albergan a personas que, en su cambio de rumbo han debido enfrentar diversos obstáculos, para finalmente conquistar una vida más pausada, sencilla, apegada con la naturaleza y a las personas.

El primer episodio contará con el relato de Patricio Cisternas, más conocido como “el hacedor de hambre”, quien cortó con los excesos y el carrete para salvarse y emprender una vida más pausada en Zapallar.

"Todos los días carretear, comer… Subí mucho de peso, me pasó la cuenta en el cuerpo, la salud, la cabeza, no me podía abrochar los zapatos… Una amiga médico me dijo ¡Para! Te vas a morir y por primera vez en la vida me asusté y tuve que hacer un cambio, salir de la locura y meterme en el silencio”, comentó el conocido conductor televisivo.

En la zona costera, su lugar natal, Cisternas vive solo pero cerca de familiares, y ha logrado reconectarse con la naturaleza y la tranquilidad. Incluso, está apostando por un nuevo emprendimiento muy personal al crear su propio vino. “Hoy a mis 48 años, recién me estoy conociendo. Este cambio me está sanando”, reconoció.