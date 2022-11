Karen Doggenweiler tras su dolorosa caída en la Teletón: "La saqué bien barata"

"Yo veía a todas las autoridades", reconoció Karen durante su relato. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 07 de noviembre 2022 · 12:58 hs

La conductora del Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, usó las pantallas del matinal de Mega para tranquilizar a las personas, luego de la grave caída que sufrió durante la Teletón 2022.

El rostro de la estación ubicada en Vicuña Mackenna reconoció que el costalazo que sufrió cuando recién estaba comenzando la transmisión de las 27 horas de amor realmente fue fuerte. Tanto así, que siente que se libró de algo que pudo ser grave.

"La saqué bien barata, porque fue de esas caídas en seco. Me resbalé", reveló la esposa de Marco Enríquez-Ominami.

Previamente había contado que "hubo una obertura muy bonita, que hizo nuestro querido Darwin Ruz, con un ballet con fuego".

El problema es que, tal como relató Karen Doggenweiler en el Mucho Gusto, el grupo "dejó combustible ahí en el set, en el estudio".

"Yo iba bajando una escalerita. Me caí al principio, antes de hablar", recordó la compañera de José Antonio Neme en la conducción del matinal de Mega.

Rodrigo Sepúlveda la ayudó

También mencionó que tras la caída se sintió muy avergonzada, pues había ocurrido justo frente a la primera fila, donde se ubicaban los invitados y las autoridades presentes en el lanzamiento de la Teletón 2022.

"Yo veía a todas las autoridades", reconoció Karen durante su relato.

Y fue entonces que contó el papel fundamental que jugó Rodrigo Sepúlveda en su recuperación y que estuviera en condiciones de seguir participando en la jornada solidaria.

"Por suerte estaba (Rodrigo) Sepu, porque como Martin (Cárcamo) no ve por este lado de la cara, por una dificultad ocular, no me vio", precisó primero la periodista.

Luego añadió que "entonces, Sepu llegó con dos ibuprofeno y con un vaso de agua. Me levantó", resumió sobre lo acontecido el viernes en la noche.

Sin embargo, Karen Doggenweiler indicó que no solo ella fue víctima de la presencia de combustible en el set.

"Antes se había caído, ahora mi mejor amiga, Monserrat Álvarez. Y ella avisó", reveló la profesional.