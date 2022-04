Karla Rubilar respondió a las críticas de Raquel Argandoña por su llegada a Mucho Gusto

La animadora había cuestionado el arribo de la ex ministra al matinal de Mega. INSTAGRAM/MEGA

02 de Abril 2022

La ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, respondió a las críticas de la animadora Raquel Argandoña, quien criticó su incorporación al matinal Mucho Gusto de Mega.

En declaraciones a radio Agricultura, la otrora colaboradora del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera salió al paso de los dichos de la panelista de Zona de Estrellas, quien consideró que su arribo era similar a lo ocurrido con la llegada de Marcela Cubillos al desaparecido Bienvenidos.

“No la escuché (la crítica), me la comentaron porque a uno siempre le llegan los comentarios de algunas personas que puedan opinar. Entiendo que ella manifestó como alguna pequeña critica respecto de la decisión de Mega”, comentó.

Rubilar agregó que “yo también quiero mucho a la Raquel, la encuentro una tremenda comunicadora, me encanta y obviamente por supuesto que respeto su opinión y además me parece súper legítima”.

“Efectivamente entiendo que la experiencia que se generó en Canal 13 tuvo alguna repercusión ahí, no obstante, también ha habido una figura del otro sector que acompañaba habitualmente a Marcela y yo creo que pueden haber habido otros temas ahí detrás de cómo funcionó o no”, complementó.

La ex secretaria de Estado abordó su rol en el matinal, explicando que “lo que conversamos con el equipo del Mucho Gusto (…) es un poco obviamente desde la experiencia que uno tiene, poder contribuir a ciertos temas, pero ya más allá de la charla política”.

“Un poco de la experiencia que uno tiene en sus diferentes facetas, un poco del sentir que muchas veces uno tiene desde el ciudadano, desde la experiencia de la calle, de conocer lo que pasa en muchos lugares, llevar la voz de la gente en ciertos temas y yo creo que eso permite ir mucho más allá de la política, permite ver los temas cotidianos”, afirmó.

La también ex diputada y ex intendenta de la Región Metropolitana afirmó que lo mejor de haberse sumado a la televisión es “poder ver también la otra Karla, no solamente la Karla política que se ha visto”.