Karol Lucero se defiende de las funas en su contra: "No hicieron más que perder el tiempo"

Por: Juan Pablo Ernst 29 de noviembre 2022 · 11:03 hs

El presentador de televisión Karol Lucero asegurará que hasta el momento le cuesta entender por qué de pronto se convirtió en un símbolo del descontento y fue objeto de innumerables funas a partir del 18 de octubre de 2019, al tomar parte esta noche en un nuevo capítulo de Juego Textual.

Hasta ese momento Karol Jesús Lucero Venegas, también conocido por su antiguo nombre artístico Karol Dance, había trabajado durante 5 años como panelista del Mucho Gusto, tras iniciar su carrera televisiva con Yingo, en Chilevisión.

En el estelar de Canal 13, el comunicador revelará también sus humildes orígenes y asumirá que "he cometido errores en el pasado, pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje".

Interrogado por el panel integrado por Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, Karol Lucero recordará que "hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió".

"Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar... Creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo, en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz", reflexionará el animador televisivo.

En ese mismo sentido, Karol Lucero descartará de plano cualquier verosimilitud de los calificativos con los que lo mencionaban en esos momentos, que hablaban de "acosador" y "degenerado", dejando en claro que en su contra no existen denuncias ni por acoso, ni por estafa, ni por violación.

Origen humilde

Cuando en el programa se pase al tema de la ostentación que hace Karol de sus lujos a través de las redes sociales, el comunicador dirá, categórico: "Lo que piense el resto me importa una ra... Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado".

"Y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo. Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice 'dejar de seguir' Y así es como debería funcionar la democracia digital", argumentará al respecto.

También revelará detalles de su origen humilde, como que "hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón".

"Soy parte de este sistema", asegurará, y contará que "estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia".

"Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme", confesará Karol Lucero.