Katherine Orellana se retracta de sus declaraciones contra El Discípulo del Chef

Katherine Orellana fue eliminada de El Discípulo del Chef tras no presentarse a las grabaciones. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 09 de noviembre 2022 · 08:36 hs

El Discípulo del Chef, programa de cocina de Chilevisión, ha contado con varias figuras del espectáculo desde que comenzaron a reclutar a famosos en su competencia.

Una de las que formó parte de la tercera temporada fue la cantante oriunda de Rancagua, Katherine Orellana, quien tuvo una comentada participación en las cocinas del espacio.

La ex participante de Rojo fue eliminada por el chef Ennio Carota, luego de que no se presentara durante esa jornada a la grabación. Eso se sumaba a otras oportunidades en que la artista llegó tarde.

En ese entonces, Orellana se quejó en contra de la producción, acusando que “El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirada”.

“La irresponsable no soy yo. Son bastardos los hueones, porque me han dejado como el hoyo todo el rato. Así que basta. Nunca había vivido algo así”, agregó.

Nuevas declaraciones a El Discípulo del Chef

A meses de eso, ahora Katherine Orellana se retractó de sus declaraciones en contra de El Discípulo del Chef. E incluso, agradeció que la llamaran a participar en la competencia culinaria, puesto que recientemente encontró trabajo en este rubro.

“La dueña de Nativa tiene tanta confianza en mí, que me da la pauta, como yo estuve en El Discípulo del Chef, de ser ayudante de cocina. Estamos terminando las tablitas para el evento”, contó hace unos días en su cuenta de Instagram a través de una serie de videos.

“Hay que trabajar, estoy muy agradecida y contenta de la oportunidad que me dieron en El Discípulo del Chef, porque puedo trabajar en otro rubro”, agregó la cantante en redes sociales.

Por último, Katherine Orellana aseguró que en el programa de cocina de Chilevisión “me dieron la confianza para poder hacerlo y estoy muy feliz”.