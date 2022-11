Katherine Salosny recordó episodio de acoso con Florcita Alarón: la trató de "mina histérica"

Katherine Salosny retrató este episodio con Florcita Alarcón en su libro lanzado a fines de octubre. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Katherine Estrella Salosny Reyes, animadora y actriz, lanzó a fines de octubre el libro “El Abuso no es un Espectáculo”, donde relata diversos pasajes de su vida, tanto personal como profesional.

En uno de ellos, la ex animadora del Buenos Días A Todos recordó un polémico episodio de acoso que vivió con el ex diputado Florcita Alarcón.

El hecho, según consignó Tiempo X, ocurrió cuando ambos trabajaban en el programa Memorias del Futuro, de una señal internacional, junto a figuras como el cantante Claudio Narea y la fallecida actriz Gabriela Veloso, además del ex parlamentario.

Según constató Katherine Salosny en su libro, el comportamiento de Alarcón era abusivo no solo con ella sino que con varias mujeres. Aseveró en la publicación que era “de los que te decían que estabas rica o que te miraba descaradamente el poto”.

“Hasta que un día estábamos en el set, me lo agarró y yo le pegué un manotazo. Varios me vieron, (pero) ninguno de los otros hombres que me rodeaban dijo nada en mi defensa”, relató.

Así reaccionó Florcita Alarcón ante Katherine Salosny

Katherine Salosny aseguró que enfrentó de inmediato a Florcita Alarcón tras su actuar. “¿Qué te creí?”, lo emplazó.

Sin embargo, el artista le bajó el perfil a la situación y la calificó de “la mina histérica”.

La animadora fue donde el director del programa para contarle lo que había vivido, lo que provocó que Alarcón fuera despedido semanas después.

Al equipo, en tanto, no se le comunicó los verdaderos motivos que llevaron al despedido del ex diputado.

Además de este episodio en particular, Katherine Salosny retrata en su libro “El Abuso no es un Espectáculo”, los diversos episodios que tuvo que vivir junto a su hermana a manos de su padre.

A eso se suma su trabajo en televisión y la relación que mantuvo con Felipe Camiroaga, por ejemplo.