Kathy Contreras explicó por qué se ausentará de Aquí Se Baila

Kathy Contreras también analizó su desempeño en el programa Aqui se Baila. INSTAGRAM.

Por: Hernán Claro 05 de Marzo 2022 · 11:59 hs

A través de sus redes sociales la ex integrante de Calle 7, Kathy Contreras, reveló por qué se ausentará durante algunos días del programa Aquí Se Baila de Canal 13.

Según expresó Contreras en una fotografía donde aparece con su bailarín Diego Espinoza, sufrió una grave lesión que la mantendrá alejada del show televisivo.

“Contarles que en el ensayo de este último baile me lesioné la costilla derecha”, explicó, junto con recalcar que “no me di cuenta por la adrenalina; pensé que era una contractura y por eso bailé igual, y al otro día seguí ensayando, hasta que me hicieron una radiografía”.

“Ahora estoy con algunos días de reposo, pero volvemos luego”, agregó Kathy Contreras.

El crecimiento de Kathy Contreras en Aquí Se Baila

Junto con comunicar que estará fuera de Aqui Se Baila por algunos días hasta recuperarse de su lesión, Kathy Contreras analizó su desempeño en el espacio. Según dijo, ha evolucionado en su técnica y confianza en ella misma.

De acuerdo a su análisis, “la mayoría de presentaciones que he tenido en el programa no han sido el resultado que he tenido en los ensayos, y eso ha sido abrazar la frustración y abrazarme para practicar la empatía conmigo misma; difícil misión”.

“Quizás en el baile me falta muchas clases más en el cuerpo: seguir y seguir ganando experiencia, pero he mejorado en otras cosas que antes me criticaba”, reflexionó.

De todas formas, Kathy Contreras aclaró que actualmente “veo mi imagen y me acepto, me escucho hablar en TV y me siento mas templada al hablar, eso ha sido trabajo sin duda que estoy teniendo resultado”.

La pausa de Contreras llegó justo en un momento clave del programa Aquí Se Baila donde han ingresado nuevas figuras. En paralelo, las eliminaciones continúan y el último en salir fue Emilio Edwards, quien fue derrotado por Christell Rodríguez.