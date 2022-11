Kenita Larraín abre la puerta a una posible reconciliación con Iván Zamorano

Kenita Larraín no ha querido llamar a Iván Zamorano para no invadir su espacio personal. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 08 de noviembre 2022 · 10:01 hs

María Eugenia Larraín Calderón, conocida popularmente como Kenita Larraín, será la invitada de este martes en Juego Textual de Canal 13.

En el estelar de conversación, la ex modelo y actual numeróloga se referirá al quiebre con Iván Zamorano, el que se concretó a solo horas de llevar a cabo su matrimonio en 2004.

Más allá de entrar en los detalles respecto a por qué se canceló el evento, convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la farándula chilena, lo llamativo serán las declaraciones que entregará la invitada.

Esto porque Kenita Larraín dejará abierta la puerta a una posible reconciliación con Iván Zamorano, a 18 años de aquel episodio.

“Me encantaría, sería ideal para mí. Tengo toda la disposición, siempre he estado abierta a esa reconciliación, pero del otro lado no, y eso lo respeto”, sostuvo.

En esa misma línea, precisó que ella no ha dado el primer paso porque estaría transgrediendo el espacio del ex futbolista. “Si yo lo llamara sería un poco invasivo, sé que al menos hasta hace poco no me tenía buena ninguno de los dos, ni él ni su señora”, expuso.

“Creo que las cosas se dan en el momento en que tienen que ser, y no quiero forzar nada. Si algún día se da, sería súper sanador para él, que está feliz con su familia, y para mí, que estoy feliz con mi familia”, añadió.

La reconciliación de Kenita Larraín con Marcelo Ríos

Hace algunos meses, Kenita Larraín logró dejar atrás otro polémico episodio con Marcelo Ríos, ex tenista con quien estuvo casada entre 2005 y 2008.

Todo se originó gracias a la buena relación que tuvo con Giuliana Sotela y su hija Constanza en el programa El Discípulo del Chef.

Durante un viaje a Argentina con su esposo, fue que recibió la llamada de Ríos. “Cuando vi la foto en la llamada dije: Nooo, este es Kramer”, comentó en ese entonces.

“Fueron demasiados años en que lo vi siempre hablando mal y desde la herida. Ambos apostamos por formar un matrimonio y una familia y no resultó”, recordó Kenita Larraín, quien destacó que “yo siento que reconciliarnos nos liberó a ambos”.