Kenita Larraín revela su reconciliación con Marcelo Ríos: "Fue súper sanador"

La modelo afirmó que el acercamiento se logró tras su reencuentro con Guliana Sotela y Constanza Ríos. INSTAGRAM

Por: Equipo El Dinamo 05 de junio 2022 · 15:23 hs

La modelo y numeróloga María Eugenia “Kenita” Larraín reveló que logró hacer las pases con su ex esposo, el ex tenista Marcelo “Chino” Ríos, con quien estaba distanciada desde 2005, tras el polémico incidente ocurrido en Costa Rica que la dejó a ella con lesiones y retornando a Chile en silla de ruedas.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Larraín comentó que recuperó el contacto con su ex gracias a Guliana Sotela (la primera esposa del ex deportista) y a Constanza Ríos (su hija), con quienes compartió en El Discípulo del Chef.

“Me encontré con Giuliana, con Constanza. Incluso Guiliana me dijo ‘qué lindo que me recibas así y que no tengas rencor en tu corazón’. Y mira lo que es la vida: eso dio paso a que un tiempo después hablara con Marcelo Ríos”, contó.

Kenita afirmó que su reencuentro con el Chino se dio a través de una llamada, en donde él, a su estilo, se disculpó por las situaciones del pasado.

“En realidad la llamada que me hizo fue para otra cosa, pero de alguna forma, a su forma, sí lo hizo. Y empezamos a conversar y fue muy bonito ese reencuentro, porque siento que Guliana y Constanza dan el paso también, dan la oportunidad para que eso ocurra”, añadió.

Larraín detalló que “como que me quiso decir que bueno que yo no guardara odio en mi corazón ni mala onda y que aceptara hablar con él. Y fue muy bonito. Para mí fue súper sanador. Le conté a mi marido y fue como ¿qué?”.

“Incluso le mandó saludos a mi marido, porque él lo conocía de antes. Yo le pregunté por su familia. Entonces creo que fue muy bonito, y creo que estamos en tiempos donde el abrirse a sanar y a darnos cuenta de que al final hay una sincronía impresionante", complementó.