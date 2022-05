Kevin Spacey es acusado de cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres

Desde 2017 que Kevin Spacey enfrenta acusaciones de diversa índole sexual. NETFLIX.

Por: Rodrigo León 26 de mayo 2022 · 12:54 hs

La Fiscalía británica acusó al actor Kevin Spacey de cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres, los que habrían ocurrido entre 2005 y 2013.

A través de un comunicado, indicaron que quien protagonizara la serie House of Cards también “ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento”.

“Los cargos siguen a una revisión de la evidencia recopilada por la policía metropolitana en su investigación”, agregaron las autoridades del Reino Unido.

Seguido a eso, precisaron que “el Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados que los procesos penales contra el Sr. Spacey están activos y que tiene derecho a un juicio justo”.

En el detalle, según publicó BBC, tres de las agresiones sexuales que habría cometido Kevin Spacey ocurrieron presuntamente en Londres, mientras que una cuarta se habría registrado en Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra.

Hasta el momento, el actor no se ha referido públicamente a estas acusaciones. Durante esta semana, además, se lanzó en el Festival de Cannes el tráiler de Peter Five Eight, la primera película en la que Spacey participa después de cinco años.

Las otras acusaciones contra Kevin Spacey

Desde 2017 que la carrera de Kevin Spacey se ha visto empañada por acusaciones de abuso sexual, lo que incluso provocó su salida del drama de Netflix, House of Cards, y su retiro provisorio de la actuación.

Han sido en total una treintena de hombres quienes han apuntado en contra del actor por insinuaciones sexuales y acoso.

Anthony Rapp fue uno de los que acusó a Kevin Spacey por hechos ocurridos en 1986 cuando él tenía 14 años y el actor 26.

El intérprete se disculpó con el denunciante a través de un comunicado que recibió duras críticas por aprovechar la situación para anunciar que es homosexual.