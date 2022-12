Kike Acuña acusó que famosa ex pareja le realizó magia negra: "Para que muriera"

Jorge Acuña se refirió a una inusual situación que pasó con una famosa expareja.CAPTURA

Por: Esteban López Á 03 de diciembre 2022 · 10:54 hs

Jorge Cristián Acuña Concha, ex futbolista de 44 años, conocido por todos como Kike Acuña, fue uno de los invitados del programa estelar de Chilevisión Podemos Hablar, conducido por Jean-Philippe Cretton, donde confesó una cruda situación en la que se vio envuelto.

Según narró el ex jugador de Universidad Católica, Feyenord y Universidad de Chile, una ex pareja que tuvo, famosa por lo demás, le realizó magia negra, la que incluso le pudo haber costado la vida.

"Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va a ese pueblo y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia", comenzó diciendo Kike Acuña ante el asombro de los otros invitados.

Cabe recordar que Jorge Acuña tuvo una relación sentimental con dos mujeres reconocidas en el espectáculo nacional. Carla Jara, con quien estuvo en matrimonio por dos años y la modelo Roxana Muñoz con quien estuvo 7 años y comparten una hija en común.

Un muñeco en una botella de alcohol

Siguiendo con el relato, Kike Acuña agregó que "nos llamaron para decirnos que cierta persona fue al lugar con un muñequito, y que me metió en una botella con alcohol, me tapó y me enterró en un hoyo prácticamente para que muriera".

Producto de eso, Acuña afirmó que “tuve muchos problemas con el alcohol, y no quiero decir que pasé por todo lo que pasé porque me enterraron, pero creo mucho en eso”, añadiendo también que “me sentía destrozado. Era una persona sin rumbo, muchas veces quise dejar el alcohol y no podía. Se acercaron brujos de Coquimbo, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño, no una, sino varias personas”.

Finalmente, culminó enfatizando en que “las cosas que me hicieron me causaron mucho daño en esa etapa de mi vida. Es gente que tiene mucho odio y maldad”.