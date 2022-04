Koke Santa Ana llega a Aquí Se Baila: "Hay que tener autoestima para decir que uno va a ganar"

Recientemente, Koke Santa Ana participó en The Covers de Mega. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 06 de Abril 2022 · 16:05 hs

A pocos días de que se de inicio a la segunda temporada de Aquí Se Baila, Canal 13 anunció que Koke Santa Ana será parte del grupo de participantes de este ciclo que llevará por nombre “Talento vs. Fama”.

El actor, reconocido por protagonizar los videos de las 42 frases, viene tras participar en The Covers de Mega, donde salió con un gusto amargo. “Yo me fui un poquito picado, pensando en no volver a ningún programa nunca más en la vida. Para mí era la primera y la última”, reconoció.

Sin embargo, el ofrecimiento para ser parte del estelar que conduce Sergio Lagos, llegó en el momento preciso, según contó.

“Hace poco más de un mes, con el afán de desoxidarme me metí en la escuela de Hugo Urrutia. La primera clase era un lunes y terminaba a las 11. Salí de esa clase y justo me llamaron y me dijeron ¿Te gusta bailar? Fue una casualidad enorme, salgo de la sala, digo Chao chiquillos y suena el teléfono. Yo pensé que había alguien ahí que había sapeado”, relató.

Koke Santa Ana estará acompañado de Macarena Muñoz en Aquí Se Baila, la misma pareja que tuvo Emilio Edwards en la primera temporada. “Me tienen mucha paciencia Maca y Coke, el coach. Encuentro que son personas demasiado talentosas y eso no sólo se ve en sus destrezas sino en cómo se pueden acercar a las personas que no se desenvuelven en estos ámbitos siempre”, comentó.

“He descubierto acá con los cabros varios momentos de baile que no sabía que tenía o que podía hacer. No sabía que podía levantar la pierna, por ejemplo. Porque yo no me puedo agachar a abrocharme los zapatos a veces, entonces decía que si no podía hacer eso, menos iba a poder levantar la pierna. Es como que tengo algunas partes del cuerpo que sirven y otras que están oxidadas", reconoció.

Consultado por su desempeño en Aquí Se Baila, Koke Santa Ana fue cauteloso, puesto que está “tratando de no entrar en la dinámica de concursos porque eso fue lo que me arruinó la vez pasada en The Covers. Siento que yo estaba muy contento hasta que caché que había que concursar, y eso me insegurizó, me sentí como no me había sentido antes, y eso no me gustó”.

“Vengo a pasarlo bien, porque encuentro que hay que tener autoestima para decir que uno viene a ganar. El nivel es increíble y no me atrevería a decir que le voy a ganar a esas personas, pero sí que voy a concursar con ellos con mucho placer. Voy a esperar a ver cómo me va el primer día y ahí me voy a hacer de una ambición, y voy a buscar una respuesta sobre si vengo a ganar, a perder o a disfrutar. Igual uno nunca le gana a nadie, a sí mismo no más”, cerró.