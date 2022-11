La Ley de Baltazar vivió episodio clave: protagonista se enteró que tiene un hijo con Margarita

El episodio de este lunes de La Ley de Baltazar marcó un quiebre en la relación entre Baltazar y Margarita. MEGA.

Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 08:44 hs

La Ley de Baltazar, teleserie vespertina de Mega, vivió un episodio clave durante la tarde de este lunes, luego de que uno de los mayores secretos de la historia saliera a la luz.

Alejados de todos y al lado de un río, Margarita (Amparo Noguera) le confesó a Baltazar (Francisco Reyes) que hace casi 30 años tuvieron un hijo, fruto de una recaída que tuvieron en momentos en que la mujer decidió dejar los hábitos.

El protagonista de la ficción no reaccionó de buena manera y encaró a su ex pareja por no revelarle la verdad desde un principio, pero ella se excusó asegurando que no lo iba a hacer sabiendo que él se iba a dar una nueva oportunidad con Paula (Javiera Hernández), quien también estaba embarazada.

Margarita aprovechó la oportunidad, también, de contarle a Baltazar que el hijo que ella entregó en adopción es Lucas (Francisco Dañobeitía), el médico que llegó a Cochamó a hacer su internado y que está en plena búsqueda de sus padres biológicos, y a quien el hombre conoció días atrás.

“Que tu señor te perdone”

Lejos de intentar comprender su decisión, Baltazar recriminó a Margarita por no contarle la verdad del hijo que tuvieron.

“Debiste decírmelo desde un principio. No tenías derecho a tomar esta decisión sin consultarme a mí ni hablar conmigo. ¿Cómo fuiste capaz?”, le recriminó el protagonista de La Ley de Baltazar a la monja, quien le explicó que todo fue pensando en su hermana y su felicidad.

Aún así, el hombre no se quedó callado y la emplazó diciéndole que “tú eres la mujer a la que más he amado en toda mi vida. La persona en la que más confío, y me hiciste esto. ¿Sabes por qué lo hiciste? Sabías que, si me lo contabas, yo me iba a ir contigo, que es lo que siempre he querido hacer".

“Regalaste a nuestro hijo… Ojalá que tu señor te perdone”, cerró Baltazar, dejando a la religiosa sola a un lado del río.