La Red cambia su programación habitual por paro de trabajadores

El programa Hola Chile, que comenzaba a las 15:30 horas, fue reemplazado por Plaza Sésamo.

Por: Rodrigo León 06 de junio 2022 · 15:51 hs

El canal de televisión La Red se vio obligado a cambiar su programación habitual debido al paro de trabajadores que se inició este lunes.

La movilización de los funcionarios se vio motivado ante el no pago de los sueldos y tras una reunión que sostuvieron con ejecutivos este lunes, donde no aceptaron la propuesta que se les presentó, dando inicio a la protesta de “brazos caídos”. Esto quiere decir que, si bien los trabajadores llegaron hasta las dependencias en Avenida Quilín, no cumplirán con sus funciones.

De manera oficial, desde la estación explicaron a EL DÍNAMO que debido a que “el canal esta viviendo un momento especial", esto implicó la realización de "un rediseño de su parrilla para no alterar su relación con la audiencia”.

Por lo mismo, programas como Hola Chile y Mentiras Verdaderas no serán emitidos durante este jornada. Un ejemplo de ello es que el espacio que tiene a Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, que comenzaba a eso de las 15:30 horas, fue reemplazado por Plaza Sésamo.

Hasta el momento, ninguno de los rostros de La Red se ha referido a este paro de trabajadores.

Víctor Gutiérrez busca una solución

Una fuente al interior de La Red aseguró a EL DÍNAMO que el conflicto con los trabajadores por sueldos impagos no se inició bajo la administración de Víctor Gutiérrez, sino que data de mucho antes.

De hecho, el actual director ejecutivo del canal privado estuvo todo el fin de semana tratando de buscar una solución al problema y este lunes ha estado en su oficina, continuando las gestiones, desde primera hora de la mañana.

Por otro lado, los sueldos correspondientes al mes de abril se encuentran en un 90% pagados, faltando solo rostros y ejecutivos. En tanto, los de mayo podrían ser entregados durante los próximos días de esta semana.