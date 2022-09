La Red se reintegra a las transmisiones de la Teletón

La salida de la estación privada de la transmisión de la cruzada solidaria se concretó en mayo de 2021. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de septiembre 2022

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) informó que el canal de TV La Red se reintegrará a la transmisión de la Teletón en la edición 2022.

En una declaración pública, el organismo detalló que “este 4 y 5 de noviembre, además del periodo previo de campaña, nuevamente serán todos los canales agrupados en Anatel los que aportarán en la causa”.

“La decisión de La Red de volver a dar el sí a la causa nos llena de felicidad al confirmar el compromiso con la Teletón ha sido parte fundamental de la historia de la televisión chilena desde sus inicios hace 44 años”, agregó Anatel.

Junto con ello, puntualizó que “la decisión de La Red de regresar a la Teletón fue fruto de reuniones sostenidas durante los últimos meses entre Marcelo Pandolfo, director ejecutivo de La Red, Pablo Vidal, presidente de Anatel; y Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón”.

“En una reunión sostenida el día de hoy se selló el regreso de La Red a la Teletón”, sentenció.

La salida de la estación privada de la transmisión de la cruzada solidaria se concretó en mayo de 2021, luego que Víctor Gutiérrez, otrora director ejecutivo del canal, pusiera como condición que la Fundación Teletón diera a conocer sus estados financieros para descartar eventuales irregularidades.

“La Teletón siempre ha dicho mis cuentas están claras. Sí, es un balance pero es el común y silvestre, donde no están todos los datos con claridad, donde no se dice lo que gana X persona, o el doctor tanto o el productor. No es clara, no es transparente y el canal se permite sus dudas”, sostuvo en su momento Víctor Gutiérrez, agregando que no pide “una cosa extraña ni terrible”.