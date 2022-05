La Red sufre revés en la Corte y deberá publicar rectificación a Cristián de la Fuente

"Al final siempre gana la verdad", expresó Cristián de la Fuente por la decisión de la Corte contra La Red. INSTAGRAM.

11 de mayo 2022

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del 13º Juzgado de Garantía de Santiago del pasado 21 de marzo de 2022, obligando a La Red a publicar una rectificación o aclaración respecto del vínculo de Cristián de la Fuente con el denominado caso “Relojes VIP”.

Fue hace unos meses cuando el canal privado publicó un reportaje realizado por la periodista Laura Landaeta, el que consignó que entre los investigados se encontraba el actor, por ser uno de los eventuales compradores de las especies robadas.

Ante esto, el actor se defendió en el matinal Mucho Gusto, indicando que su único vínculo con Parived es que “el año pasado, en febrero, le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que me estaba vendiendo los relojes (…) no directamente a Tonka”.

Es debido a esto que De la Fuente se querelló por infringir la Ley de Prensa en contra del director ejecutivo de la estación, Víctor Gutiérrez. En marzo, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago acogió su demanda y ordenó a La Red a publicar la rectificación.

Tras dicho fallo, la estación privada se defendió precisando que aún podían impugnarlo y que "no se pronuncia sobre la presunta participación del Sr. Cristián de la Fuente en la causa de los relojes relacionada al Sr. Marco Antonio López puesto que su vinculación con este caso aún se encuentra siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Con el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, La Red tiene 10 días hábiles para publicar la rectificación o aclaración respecto del vínculo de Cristián de la Fuente con el caso “Relojes VIP”.

De no concretarse esto, el propio Víctor Gutiérrez podría ser multado según el artículo 28 inciso segundo de la Ley 19.733.

A través de Instagram, De la Fuente se manifestó respecto de la decisión del tribunal de alzada. “Al final siempre gana la verdad”, expresó.