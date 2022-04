La TV está de luto: fallece Ana María Martínez, reconocida actriz de teleseries de Canal 13

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de Abril 2022 · 19:17 hs

Este martes se informó el fallecimiento de la recordada actriz Ana María Martínez, quien alcanzó notoriedad en nuestro país por su participación en numerosas producciones de Canal 13.

El deceso de Martínez, de origen peruano, fue informado por Inter Artis Perú, organismo encargado del resguardo de los derechos de propiedad intelectual de las actuaciones de los artistas e intérpretes peruanos.

"En nombre de la familia Inter Artis Perú brindamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Anita Martínez. Descansa en paz”, indicó la organización.

A estas palabras se sumó el cantante Jean Paul Strauss, hijo de la actriz de 74 años, quien se despidió en redes sociales. “Gracias por tanto mi reina. Te amo”.

Ana María Martínez vivió en nuestro país por más de 20 años, participando en producciones de Canal 13 como La Intrusa, Ellas por Ellas, Fácil de Amar, Amor a Domicilio, Sabor a Vino y Playa Salvaje.

Su último trabajo en televisión en Chile fue en 2007, en la teleserie Vivir con 10 de Chilevisión.

Tras esto, retornó a su país en 2011 para participar en nuevos proyectos teatrales y estar cerca de su familia.

“Fui en 1985 a hacer teatro. Pepe Vilar me llevó para protagonizar una obra. Él era un personaje idolatrado en Chile, creo que por eso me recibieron bien. En 1988 me llamaron para una teleserie, fui otra vez y me quedé 22 años, pero siempre pensé en que tenía que volver a Lima porque es lo mío y la extraño”, declaró Ana María Martínez en entrevista con El Comercio.

En Perú es reconocida por su participación en la miniserie Al fondo hay Sitio, donde dio vida al personaje de María Eugenia, una mujer de alcurnia.

“Mi mamá está feliz con este personaje y sobre todo porque ha vuelto a actuar en su país. Pero les voy diciendo que en la vida real ella se lleva muy bien con mi pareja, a quien engríe”, señaló su hijo Jean Paul Strauss.