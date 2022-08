La advertencia de Fabrizio Copano a Gonzalo Feito por redes sociales: "El 5 se les acaba la mesada"

Pero estas palabras no pasaron desapercibidas para Fabrizio Copano, quien le respondió por la misma vía, donde aprovechó de recordar el ya emblemático percance de Feito con el actor Javier Bardem en el Festival de Cannes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 29 de agosto 2022 · 18:41 hs

Las redes sociales fueron el escenario elegido por Fabrizio Copano y Gonzalo Feito para enfrentarse, en la previa del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Todo se originó cuando el conductor de Sin Filtros compartió parte de la rutina de Copano en una actividad del Apruebo.

En el registro, el comediante señala que "ahora estoy cachando qué clase de papá quiero ser. Entonces estoy cachando que la única hu.. que no quiero es ser, es ser esa clase de papá que es como amigo de su hijo. Porque siento que no puedo ser su amigo si me estoy culi…. a su mamá”.

Ante esto, Gonzalo Feito lo comentó con el mensaje: “Muy talentoso para Chile”.

Pero estas palabras no pasaron desapercibidas para Fabrizio Copano, quien le respondió por la misma vía, donde aprovechó de recordar el ya emblemático percance de Feito con el actor Javier Bardem en el Festival de Cannes, cuando era parte del desaparecido programa CQC.

¿Este es el mismo que (con 3 productores soplándole que decir) quedó como imbécil frente a Javier Bardem?", se preguntó Copano.

En esta línea, el humorista se volvió a preguntar: “¿Él da lecciones de vida? Ojo con la soberbia, hijo de Cuchillo. Sé que tener un programa en el canal 87658 de VTR puede marear a cualquiera. Pero el 5 se te acaba la mesada”.