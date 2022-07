La amenaza de muerte que recibió Antonella Ríos durante viaje a Estados Unidos

La situación vivida en Nueva York angustió a Antonella Ríos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 24 de julio 2022 · 16:03 hs

La actriz Antonella Ríos relató acerca de una traumática experiencia que tuvo en un reciente viaje a Nueva York que realizó junto a sus pequeños hijos.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, contó que fue agredida y hasta amenazada de muerte por una pareja mientras estaba en el mirador de un rascacielos de esa cosmopolita ciudad norteamericana.

El incidente comenzó cuando Manu, su hijo de tan sólo seis años lanzó un globo que golpeó accidentalmente a una niña.

La madre de la menor comenzó a gritarle al hijo de Ríos, por lo que la actriz chilena se acercó y se cercioró que la pequeña estaba tranquila y que no había sufrido ningún daño. “Le dije a la madre Don’t care (No importa) y ahí quedó la cagada porque en español significa no importa pero para ella, no me importa”, rememoró, a la vez que contó que desde ese momento la situación se puso “más heavy”.

Acto seguido, la mujer agarró un globo y trató de tirárselo a Manu, pero Antonella Ríos se interpuso. “Ahora me estoy riendo, pero eso me dejó mal. Yo ahí, madre protectora me pongo ahí y me pega fuerte porque lo hizo con mucha rabia. Ella estaba muy enajenada”, contó en el espacio de Chilevisión.

Confesó que en esos momentos quería matar a su agresora y que estaba angustiada y con lágrimas en los ojos. Incluso, el marido de la mujer la amenazó de muerte pásandose un dedo por el cuello.

El viaje por Fernando González

En ese mismo programa, Antonella confesó que, en una ocasión, mientras grababa la teleserie Brujas, trató de conquistar al tenista Fernando González y que incluso viajó por sólo un par de días a Miami para verlo.

“Finalmente, no resultó nada, no pasó nada. Hubo interés, pero luego caducó”, señaló a la vez que aclaró que ese episodio ocurrió hace muchos años, cuando ambos estaban solteros.