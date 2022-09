La broma con la que Marlén Olivarí inició su romance con Marocchino

Marlén contó que fue pesada con Marocchino cuando lo conoció. Canal 13

Por: Juan Pablo Ernst 26 de septiembre 2022 · 09:16 hs

Aunque Marlén Olivari es reconocida como una de las mujeres más sensuales de la televisión chilena, fue su sentido del humor uno de los aspectos que más atrajo a su actual pareja, Luciano Marocchino.

La ex estrella de Morandé con Compañía habló de sus amores, sus dolores y de su vida en en la Quinta Región, a la que volvió tras permanece por 30 años en Santiago, durante la conversación que mantuvo con Martín Cárcamo, en un nuevo episodio del estelar de Canal 13, De Tú a Tú.

Y, por supuesto, al hablar del amor, Marlén recordó su matrimonio con Roberto Dueñas, y su posterior divorcio en medio de los flashes, las luces y los micrófonos de los medios de comunicación. Tras esa experiencia, confesó que pasó una etapa en que desconfiaba de todos: "Tuve pololos de corto plazo y los trataba mal", reveló.

Y contó que "con Luciano también fui pesada cuando lo conocí, porque no creía en ningún hombre".

Marocchino, en tanto, recordó que fue en Punta del Este, en Uruguay, donde ambos se vieron por primera vez: "La vi. No se podía no ver. Entonces ella me enganchó a mí, me abordó", sostuvo

Marlén, en tanto, le contó a Martín Cárcamo que lo primero que hizo al conocer a Marocchino fue decirle una broma.

"Le dije '¿Tú eres el Marocchino? Con ropa no te reconocí'. Es que el paparazzeo en Miami había sido hace poco, y yo lo había visto en una revista", explicó la ex chica Morandé, al referirse al recordado episodio del italiano con Cecilia Bolocco en una soleada terraza.

"A mí me impactó su simpatía, su alegría. Además, una mujer que te hace tallas y toma la iniciativa, es algo raro. No es cualquier mujer. Empezamos a jugar por el sentido del humor", rememoró por su parte el italiano.

Fue la misma Marlén la que llevó a formalizar la relación entre ambos, según le relató a Martín Cárcamo.

"Salimos varias veces. Después él quería seguir saliendo a comer y le dije 'Ya me han visto mucho contigo. No me gusta esta cuestión de que la Marlen tiene un pinche, y seguimos saliendo en las revistas y eso. Entonces, mínimo pídeme pololeo si quieres seguir saliendo'", recordó.

No dudó en calificar a Marocchino como "buen papá, preocupado, atento, deportista, está siempre preocupado de nosotros, que estemos bien", dijo sobre ella y Lorenzo, el hijo que tuvieron en 2011.

Por su parte, Luciano dijo que de Marlén admira "su alegría, su simpatía. En la casa es cómica, nos hace reír a mí y a Lorenzo, siempre tiene tallas. Yo siempre pensé en tener al lado mío a una persona simpática y liviana, simple".

Sex Symbol

Marlen no podía no recordar con el rostro de Canal 13 sus años de gloria como la mayor sex symbol de la televisión chilena, que se ganó con todo su talento en Morandé con Compañía.

Todo partió en 2001 en el programa País V, que Leo Caprile conducía en Chilevisión, donde Marlén fue la Chica del Tiempo.

Un mes después la contactaron del programa de Mega y pocos días más tarde había alcanzado la fama gracias a al baile con una boa, recreando la famosa escena de Salma Hayek en la película "Del crepúsculo al amanecer".

"Captó todo el rating. Fue una cosa bien fulminante, prensa, prensa y prensa. Y yo hice mi trabajo, nomás", recordó la diva.

Con 28 años, comenzó a vivir una vorágine en su rol de sex sybol de Chile. "Yo estaba solamente viajando a regiones y me subía a escenarios. No podía celebrar ni el día del papá ni de la mamá, ni siquiera mis cumpleaños. No tenía tiempo, sólo cumplía con mi trabajo y tenía muchos eventos", relató.

"Le di mucha prioridad a esta bola laboral, que era súper importante para mí y quería aprovecharla al máximo. Yo llegué a ser una de las mujeres más creíbles de la televisión, los auspiciadores querían que yo hiciera las menciones en 'Morandé', muchos comerciales y me iba súper bien", reveló Marlen en su conversación con Martín Cárcamo.