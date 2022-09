La broma de Catalina Pulido sobre Raquel Argandoña que Patricia Maldonado no le aguantó

Patricia Maldonado ha retado en varias oportunidades a Catalina Pulido. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 09 de septiembre 2022 · 12:05 hs

Patricia Maldonado y Catalina Pulido, conductoras del programa online Las Indomables, suelen tener una relación cordial y de amistad. Pero han habido ocasiones donde la actriz ha sacado de sus casillas a la ex panelista de Mucho Gusto.

Así por lo menos quedó demostrado en la edición de este jueves del espacio que se emite a través de YouTube, cuando la actriz lanzó una ácida broma sobre Raquel Argandoña.

El problema comenzó cuando Maldonado se refería a una imagen de ella de hace 30 años, asegurando que hasta el día de hoy solo se ha realizado una intervención estética porque le dan miedo.

Seguido a eso, reveló que una amiga de ella tenía toda la cara moreteada por una inyección que le aplicaron durante un procedimiento estético con el fin de disminuir sus arrugas.

“Tú no tienes sentido del dolor, hue… ¿A mí, una inyección aquí? ¡No, ándate a la chucha!”, lanzó Patricia Maldonado, momento en que intervino Catalina Pulido: “¿Esa amiga se llamaba Raquel Argandoña?”.

Fue en ese momento que la otrora cantante no se tomó para nada bien el comentario de su compañera de labores. “No, no. No ves que te pones a hablar hue... y después me metes en el manso forro, hue...”, expresó.

“¡No! ¿O tú crees que la única amiga que tengo es la Raquel Argandoña? ¿Es la única amiga que tengo en el mundo?”, agregó Maldonado, a lo que Pulido prefirió cambiar el tema.

El otro reto de Patricia Maldonado a Catalina Pulido

Hace algunas semanas, Patricia Maldonado vivió otro momento con Catalina Pulido que terminó con un reto a esta última.

Ocurrió cuando la primera promocionaba un concurso y para elegir el ganador debían contestar la pregunta respecto a cómo se llamaba la perra que había viajado al espacio.

En ese minuto, Pulido contestó: “Izkia (Siches)", en alusión a la ex ministra del Interior. “A ver, Cata, ándate con calma”, respondió de inmediato Maldonado. “Vámonos con calma, por favor”, agregó.