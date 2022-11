La broma de José Miguel Viñuela que Raquel Argandoña paró en seco: "No agarrí confianza"

Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela conducen Tal Cual en TV+. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 16 de noviembre 2022 · 10:57 hs

José Miguel Viñuela, animador de televisión, lanzó una broma que no fue del gusto de Raquel Argandoña, durante la emisión del estelar Tal Cual la noche de este martes.

La dupla de animadores se encontraba con Jordi Castell, con quien abordaron la temática de las aplicaciones para concretar citas, como Tinder, donde cada uno de ellos entregó su opinión y experiencia.

Es así como el ex rostro de Mega le propuso al director del espacio de TV+ que abrieran un perfil dedicado a Argandoña. “Podríamos hacerle un perfil a la Raquel, de juego, imaginario”, dijo el periodista.

De inmediato, la ex panelista de Bienvenidos se negó a esta posibilidad. “No, me opongo, y por qué no te lo haces tú”, le respondió.

“Yo no tengo problema. No, pero no puedo, yo estoy casado”, aclaró José Miguel Viñuela ante la propuesta de Raquel Argandoña.

La “parada de carros” de Raquel Argandoña a Viñuela

Pero la conversación no se detuvo en ese momento. Raquel Argandoña entregó sus reparos a abrir un perfil en este tipo de aplicaciones, debido a que, aunque no está casada, de igual forma tiene a su pareja.

“Y yo igual, no estaré con libreta, pero estoy comprometida igual. Yo soy una mujer seria”, aclaró la comunicadora. “A mí no me busquen ese tipo de cosas, capaz que salga un psicópata y me mate”, dijo a tono de broma.

Pero como era de esperar, fiel a su estilo, José Miguel Viñuela no dejó pasar la oportunidad de bromear con esta situación.

"¿Quién te va a matar a ti? Tú lo matarías a él y si no lo matas lo dejarías tonto", le dijo a su compañera de labores.

Fue aquí que Raquel Argandoña paró en seco a Viñuela por las bromas que le había lanzado. “Oye, no agarrí confianza”, le dijo, provocando risas en el estudio.