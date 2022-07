"La busca hombres": El título que le puso Sergio Rojas a Raquel Argandoña

"“La primera vez que Raquel me vio me dijo ‘acá en Pelarco hay solo una reina’", recordó Rojas. INSTAGRAM.

12 de julio 2022

"Era demoníaca". Con esas dos palabras el periodista Sergio Rojas calificó la labor de Raquel Argandoña como alcaldesa de Pelarco, cuando ambos trabajaron juntos en la Municipalidad, según reveló en programa digital Televidentes.

Muy en su estilo, y luego de decir al comienzo de la entrevista que "si vamos a jugar a la tele, juguemos de verdad", Sergio Rojas se lanzó con todo contra la expanelista del Bienvenidos.

Aclaró altiro que la relación entre ambos siempre fue tensa, y se mostró especialmente molesto porque "mucha gente cuestiona que yo sea periodista".

"Muchas Raquel Argandoña dicen así como 'oh, no eres periodista'... yo me pregunto quiénes son ellos, qué título tienen, título de 'la busca hombres', 'la tenedora de hombres'", disparó de entrada sobre la mamá de Kel Calderón.

Pero todavía quedaban temas que deseaba abordar el panelista de Me Late Prime, y entonces dirigió sus dardos hacia la labor de Raquel Argandoña en la Municipalidad de Pelarco.

Una reina

Así, en el programa que se transmite por el canal de Youtube de La Hora, Sergio Rojas recordó que a través de una fundación llegó a trabajar a dicha municipalidad y dijo que, como alcaldesa, Raquel Argandoña "era demoníaca".

Y en ese sentido, recordó que "la primera vez que me vio me dijo 'acá en Pelarco hay solo una reina'. Nunca entendí por qué me dijo eso".

Aseguró que la mamá de Nano Calderón "llevaba al Lolo Peña, que claramente eso lo pagaba la Municipalidad de Pelarco. Porque le daba pensión, no voy a decir qué pensión".

"Andaba en el auto municipal, gastaba bencina municipal para ir a pololear a los cerros de Huencuecho”, complementó Rojas.

También rememoró uno de los encontrones que tuvo con Raquel, cuando ella "me amenazó. Entendió que yo estaba haciendo un intervencionismo electoral", dijo.

Por ello recibió la amenaza de emprender acciones judiciales en su contra. "Tengo dos opciones. Una opción era morirme de susto como un pendejo frente a una figura como ella. O decir 'de choro a choro y medio'. Le dije 'no tengo ningún problema, habla con el staff de abogados de mi madre, te lo mando por WhatsApp, que se entiendan con el estudio de abogados, yo voy a seguir trabajando'”, aseguró.