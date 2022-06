La compleja enfermedad que aqueja a Memo Bunke: "Tengo más miedo de morirme"

"No sé si voy a poder seguir trabajando en la construcción...", reconoció el artista. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de junio 2022 · 10:53 hs

Nada de fácil la ha tenido la familia de Memo Bunke en el último tiempo. Claro, porque ahora al aneurisma que tuvo su mujer y la internación de su hija embarazada en la UCI, se sumó un grave diagnóstico que afecta al mismo artista y que lo hizo dejar el cigarro y confesar que "tengo miedo de morirme".

Así lo reveló el propio Guillermo Alburquenque, nombre real del humorista, en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde relató que fue lo que de dijo el médico y cuál fue la medida inmediata que tomó él al respecto.

Memo Bunke inició el video con un poco de dudas de si hacerlo o no, según confesó de entradita: "Hola chiquillos. Bueno, hago este video para comunicarles, para que se enteren a través de mi... porque no sabía si hacerlo o no... pero supongo que es bueno tener el apoyo de toda la gente que te quiere...", partió dubitativo su relato.

Y a continuación añadió que "ustedes ya saben que mi señora tuvo un aneurisma; lo tiene aún, pero ya aprendió a convivir con él. Y la hija que estuvo en la UCI, nació el bebé...", recordando los complicados momentos que ha vivido su familia, aunque hace poco él mismo había usado la misma red social para informarles a sus seguidores que su hija "Camila fue dada de alta, y hasta ahora todo es pura felicidad. Ya en casa".

Ganas de fumar

Pero esa felicidad chocó contra la realidad. Y por eso el artista siguió su relato y reflexionó que "a veces las cosas malas llegan. Y me tocó esta vez a mí. Me diagnosticaron una fibrosis pulmonar", lanzó la información.

Pero de inmediato reflejó su ánimo al señalar que "siempre hay que ver el lado positivo, porque por lo menos dejé de fumar hace una semana".

"Así que con hartas ganas de fumar, pero ahora tengo más miedo de morirme que las ganas de fumar", confesó a continuación Memo Bunke.

Reveló que debe hacerse "un montón de exámenes, así que voy a tener que trabajar duro nomás".

Y hablándoles directamente a sus seguidores, les dijo que "ustedes saben que la pega para los artistas no está tan buena tampoco. Y no sé si voy a poder seguir trabajando en la construcción..."

"Pero saldremos, hay que tirar p'arriba. Así que apoyo nomás y se les quiere mucho", cerró su mensaje.

Mire a continuación el video.