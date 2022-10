La confesión de Ibai Llanos que remece el mundo gamer

Ibai Llanos comentó toda su situación a través de un live. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 30 de septiembre 2022 · 08:20 hs

Ibai Llanos Garatea, streamer, youtuber, tiktoker y presentador de deportes electrónicos español; remeció a sus seguidores al confirmar que es muy posible que quede ciego.

Hace un tiempo, había revelado que sufría una ceguera del 90% en el ojo izquierdo y que a raíz de esto, no era bueno jugando videojuegos, sobre todo si eran nuevos.

En un nuevo chequeo médico, los especialistas le aseguraron al español que no le pueden confirmar que no se vaya a quedar ciego.

Junto con eso, precisaron que desconocen el origen de la afectación, pero los últimos exámenes arrojaron que el ojo derecho también se está viendo afectado. Aunque una hipótesis es que sea algo de nacimiento, tampoco se descarta que sea degenerativo y pueda quedar ciego definitivamente.

“Es un problema serio”

Ibai Llanos aseguró a través de una transmisión en redes sociales que aún se está buscando la manera de tratarlo, por lo que hizo un llamado a no utilizar esto como modo de broma. “Es un problema bastante serio”, sostuvo.

“Es algo real, no es por hacer la broma. Es algo que es triste, no me mola", indicó el español, agregando que “es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer”.

Aún así, Ibai Llanos no pierde la esperanza. “Es lo que hay amigos, no se para la vida, no se acaba el mundo, cada persona y familia tienes sus problemas”, declaró el streamer.

También aprovechó la oportunidad de agradecer al usuario que le recomendó ir al médico por sus problemas de visión.

“Si no hubiera sido por un suscriptor no hubiera ido al médico, es increíble cómo es la vida”, cerró.