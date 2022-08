La conmovedora escena que se tomó capítulo de La Ley de Baltazar

Sofía (Ignacia Baeza) le exigió a Mariano (Gabriel Cañas) que le contara toda la verdad a su hijo, Benjamín (Bernabé Madrigal) en La Ley de Baltazar. MEGA.

Por: Rodrigo León 09 de agosto 2022 · 12:09 hs

El episodio de este lunes de la teleserie La Ley de Baltazar estuvo marcado por cómo Sofía (Ignacia Baeza) se enteró de la homosexualidad de su esposo, Mariano (Gabriel Cañas), quien además mantenía una relación de cinco años con su amigo, Hernán (Gabriel Urzúa).

La mujer escuchó la conversación que tenía la pareja cuando llegó a su casa a Santiago, lo que provocó que el hijo mayor de Baltazar (Francisco Reyes) no supiera como reaccionar, puesto que no tenía interés alguno en que su familia supiera de su orientación sexual.

Por lo mismo, el abogado decidió sentarse al lado de su esposa y finalmente contarle toda su verdad, reconociendo que pese a que por años intentó mantener a flote a su familia, nunca logró sentir amor por ella y solo un gran afecto.

“Yo podía tenerle celos a una mujer, porque podía competir con una mujer. ¡Pero con un hombre! ¡Con un hombre Mariano!”, le reclamó la mujer, a lo que él aseguró entender. “No, tú no entiendes nada”, agregó y le exigió saber qué pasó en los 20 años que estuvieron casados, “aunque me duela, quiero saberlo todo, absolutamente todo”.

La historia de Mariano

De esta forma, el mayor de los Rodríguez aseguró que “esto es muy difícil para mí” y que no sabía por dónde empezar. Sin embargo, le contó que “de chico lo negué, lo rechacé, porque es muy difícil asumir que a uno le gustan los hombres, porque el mundo te hace sentir que uno está mal y la gente te apunta con el dedo y más encima mi papá no me ayudó en nada a asumir lo que yo era”.

Lejos de comprenderlo, Sofía solo encaró a Mariano por haberla utilizado. “Tú me conociste sabiendo que eras gay. Me usaste como una pantalla para esconderle al mundo que tú eres homosexual”, expresó, lo que fue negado por Mariano. “Cuando te conocí me encantaste, sentí que me enamoré de ti y volví a creer que podía tener una familia”, dijo, rompiendo en llanto.

“Es mucho más fácil casarse con una pelotuda que no sabe que su marido es gay (…) Y nunca funcionó para ti. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de casarme con un hombre que me quisiera de verdad?”, agregó.

Por último, Sofía le exigió a Mariano que le contara toda la verdad a Benjamín (Bernabé Madrigal), el hijo de ambos, sino lo iba a hacer ella.