La contundente respuesta de Daniela Aránguiz a Pamela Díaz: "Una vez Manuel Neira..."

Daniela Aránguiz dejó en claro que responderá cada vez que se hable de ella.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de noviembre 2022 · 09:57 hs

Con pantalla asegurada desde que se sumó como nueva panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz se demoró la nada en salir a responder a lo manifestado por Pamela Díaz, luego de que en su podcast Hoy es Hoy diera a conocer las razones de la pelea que ambas tuvieron en Brasil.

De hecho, la polola de Jean Philippe Cretton planteó en la oportunidad que la entonces esposa del futbolista Jorge Valdivia la hizo "echar con guardias" desde su morada.

"Le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo 'no, nada'", contó Pamela Díaz.

"Entonces yo le dije, sorry, pero cómo que nada, porque yo creo que uno sí se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo 'vieja conche...', y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter", rememoró.

"Bueno, ahí ella me dijo 'y tú no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto' (...) Entonces empezamos a discutir y no grabamos más", relató la modelo.

"No le tengo miedo"

Como era de esperar, las palabras de Pamela no dejaron indiferente a la ex bailarina de Mekano.

Por eso, desde su rol de panelista del Zona de Estrellas, no dudó en entregar su versión de lo que llevó a la pelea que ambas protagonizaron en Brasil.

Junto con hacerlo, dejó en claro que ahora que tiene pantalla diariamente, no dudará en emplearla para entregar su opinión.

Pamela Díaz "dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender que si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie”, aseguró.

De partida, aseveró que aquella no fue una discusión entre dos personas cercanas: "Yo nunca fui amiga de ella", aseguró.

Daniela Aránguiz recordó que en aquella oportunidad "esperé a Pamela con mucho cariño en mi casa. Le abrí las puertas de mi casa como muchas veces".

"Cociné especialmente para ella, y no me arrepiento. Sí tenía guardias... A ella le habría gustado irse con uno de mis guardias", lanzó con ironía la influencer.

Contó que la relación entre ambas se limitaba a que formaban parte de "un grupo de amigos con Jorge. Él se juntaba con Manolo (Neira)".

El factor Manuel Neira

Fue entonces que dio a conocer lo que para ella es el origen de todo el distanciamiento y la mala onda entre ella y Pamela.

"Una vez Manuel Neira se me tiró. Y ahí comenzaron los conflictos con Pamela Díaz", reveló la panelista del programa del canal Zona Latina.

Ahondó en el punto y aseveró que el ex delantero de la Roja "empezó como a coquetearme. Obviamente, yo nunca lo pesqué. Ahí iniciaron las distancias", aseguró la ex del Mago Valdivia.

Según les dijo al resto del panel, cuando Pamela le mencionó el tema de su suegra, ellas ya habían superado sus diferencias.

"Mi suegra estaba ahí, presente. La Pamela va y le dice a mi suegra: 'Y tú cómo aguantaste que ésta te tratara así, así y así'". relató a continuación.

"Entonces le respondí: 'Este problema es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel' . Pamela me quedó mirando helada. Encontré una falta de respeto que lo hizo en mi casa", les contó a los televidentes.