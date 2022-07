La convocatoria que realizó Pailita en Quilicura y que casi termina en desastre

La convocatoria de Pailita, incluso, terminó con algunas personas desmayadas. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 15 de julio 2022 · 15:23 hs

Pailita se ha convertido en uno de los artistas urbanos más populares en nuestro país y así quedó demostrado durante este jueves.

A través de su cuenta de Instagram, que cuenta con casi dos millones de seguidores, el intérprete realizó una convocatoria para la grabación del videoclip de su nueva canción “Na Na Na”.

El punto de encuentro sería la multicancha que está ubicada en Los Cóndores con Tucapel, en la comuna de Quilicura, y como requisito pedía que los asistentes llevaran la camiseta de su equipo de fútbol favorito o de La Roja.

El problema es que no dimensionó que su llamado motivaría a tanta gente, causando furor en el lugar. A tanto llegó el revuelo que Pailita tuvo que refugiarse en una casa aledaña a la multicancha y la grabación se detuvo en varias oportunidades para poder controlar a la multitud.

“Me hubiese encantado que termine de otra forma”

Horas más tarde, Pailita se valió nuevamente de su cuenta de Instagram para referirse a lo ocurrido en Quilicura, reconociendo que “me hubiera encantado que termine de otra forma”.

En su mensaje, agradeció a todos quienes llegaron al lugar, pero que a pesar del caos que se generó asumió “mis responsabilidades”.

“Quizás no tuvimos una buena organización ya que el video fue de un día para otro y la locación la buscamos de una. En mi mente pensé que iba a salir todo bien y no me imaginaba tanta euforia que iba a haber hoy día”, afirmó en el registro.

De igual manera, lamentó los desmayos que se registraron y lo mal que lo pasaron algunos asistentes. “De verdad que lo lamento demasiado. Gracias por darse el tiempo, de verdad me hubiera encantado que terminase de otra forma por compartir con ustedes, pero fue demasiado el desorden”, aseveró el artista.