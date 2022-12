La crítica de Patricia Maldonado a Milf tras la llegada de Javiera Acevedo

Patricia Maldonado se ofreció a asesora a Milf en los contenidos que abordan. AGENCIA UNO-ARCHIVO/INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 07 de diciembre 2022 · 09:32 hs

Érika Patricia Maldonado Aravena, también conocida como Paty Maldonado, le dedicó una feroz crítica al programa Milf de TV+, canal donde también se desempeña como panelista del estelar Tal Cual.

En la edición de este lunes de Las Indomables, la cantante abordó los contenidos que tratan en el espacio que esta semana sumó a Javiera Acevedo luego de la salida de Andrea Hoffmann la semana pasada.

“Aunque yo trabaje en ese mismo canal, eso no me impide a mí hacer críticas porque yo no estoy ni exclusiva ni estoy amordazada”, advirtió de entrada la ex panelista de Mucho Gusto.

Para Patricia Maldonado, a Milf “le falta un poquito de contenido. Le falta tratar más acerca de la mujer en realidad, no un tema tan superficial. Le hace falta tener más peso en la contingencia”.

“Para que cuatro mujeres tengan distintas opiniones, puede que una no opine lo mismo. Si vamos a opinar, por ejemplo, cómo ha cambiado la crianza en los cabros, puede que a lo mejor la Javiera Acevedo no tenga la misma opinión de una mujer de 50”, argumentó.

Patricia Maldonado se ofreció a asesorar Milf

Patricia Maldonado recordó que anteriormente ya había criticado a Milf, principalmente por el desempeño de sus panelistas.

Por lo mismo, se ofreció para asesorar el espacio. “Yo le tengo una carpeta de temas”, aseguró la comunicadora.

Catalina Pulido, en tanto, aseguró que pensaba que las “amigas que se juntan a hablar pero que no hay profundidad en realidad en la conversación”.

Ante esto, Maldonado explicó que “esa es cuestión de ver cómo montas un programa. No necesariamente se juntan cuatro mujeres a hablar en profundidad (...) si puedes tratar un tema muy simpático, de distinta manera y sin ser profundo”.

Por lo mismo, Patricia Maldonado indicó que si TV+ “me pidiera una colaboración a mi" para "hacerles una lista de temas, encantada se los doy”.