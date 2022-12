La crítica de Sergio Rojas sobre Mauricio Israel: "Es muy peligroso en lo que proyecta"

Sergio Rojas emplazó a Mauricio Israel a cumplir con su rol de padre. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 05 de diciembre 2022 · 12:08 hs

Sergio Rojas, periodista y conductor de Que Te Lo Digo, abordó las polémicas declaraciones de Mauricio Israel sobre la comunidad LGBTIAQ+.

La semana pasada, el periodista deportivo sostuvo que “yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los géneros, estoy de acuerdo con que existe diversidad de identidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos... A mí me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá”.

Sobre las personas no binarias, Israel indicó que “está perfecto, me parece bien que existan. A lo que yo voy es que no podemos hacer apología de ese tipo de cosas, porque el 80% de la población no es así”.

A días de ello, y durante la emisión de Que Te Lo Digo, Sergio Rojas emitió una dura crítica en contra de Mauricio Israel. Pero primero, abordó su labor como panelista del programa Sígueme y Te Sigo.

“Israel está como panelista más asiduo del programa de la tarde conducido por Kaminski. Me contaban que los directores que estaban contentos que tuviera estas salidas de madre, como por ejemplo hablado en contra de su ex, o en el caso de Savka Pollak con esto de la mantención de sus hijos”, dijo el ex Me Late.

A eso agregó que “los directores estaban muy contentos porque encontraban que el programa metiendo ruido, generando prensa”.

Ahí intervino Luis Sandoval, aseverando que “en un momento no se hablaba nada del programa y hoy día Mauricio Israel está generando harta bulla, pero por términos polémicos. Lo último que dijo era que no se debía como normalizar el matrimonio igualitario”.

Las duras palabras de Sergio Rojas contra Mauricio Israel

En ese momento, Sergio Rojas arremetió con fuerza contra el conductor de Círculo Central. “¿Sabes que no se debería normalizar? No se debería normalizar que exista una tracalada de padres irresponsables y sinvergüenzas al no darle lo que corresponde a los hijos, que es dinero para la educación, vivienda y salud”, dijo.

“Y en ese caso me parece que Mauricio Israel, con todo el cariño, no le tengo ninguna mala onda. Me parece que él hablando de que no se debiese normalizar la homosexualidad o algún otro tipo de identidad sexual, lo que creo que es que no debería normalizar en su vida es la irresponsabilidad en su rol paterno, la sinvergüenzura que tuvo con mucha gente, a Rodrigo Herrera todavía no le paga la plata”, agregó.

En esa misma línea pidió que “no normalicemos la sinvergüenzura. La sexualidad que cada uno la viva como quiera”.

Por otro lado, Sergio Rojas alabó la intervención que tuvo Nataly Chilet ante las declaraciones de Mauricio Israel. “Ella tuvo un rol súper cool. La felicito, fue súper clever porque le dice Mauricio, es súper peligroso lo que estás diciendo”, afirmó.

“Mauricio Israel es muy peligroso en lo que proyecta con este tipo de comentarios. Me parece triste, él debería tener conciencia de lo que habla”, remató.