La cruda revelación de Karen Bejarano: "Fui abusada física, sexual y psicológicamente"

"Las veces que he llorado son incalculables", dijo sobre el quiebre con su madre. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 15 de noviembre 2022 · 09:03 hs

Karen Bejarano reveló los abusos sexuales que sufrió cuando era una niña, y cómo enfrentar ese terrible pasado le terminó costando un quiebre definitivo en las relaciones con su madre, durante su participación el lunes en un nuevo episodio de Buenas Noches a Todos, en TVN.

En el estelar de conversación conducido por Eduardo Fuentes, la ex Mekano no identificó a las personas que se aprovecharon de ella, aunque si dejó en claro que fue abusada entre los9 y los 14 años de edad.

"Yo fui abusada sexualmente, psicológicamente y físicamente", le contó la comunicadora a su anfitrión, y le confirmó también que se trata de un tema que solamente pudo enfrentar hace poco tiempo.

En febrero del año pasado Karen Bejarano celebró su cumpleaños 36, con las restricciones que imponía la pandemia.

Y fue justo ese mes cuando comenzó a sentir que, pese a las apariencias, no todo en su vida andaba bien.

"Yo trataba de hacerme la loca, pero no me funcionaba", indicó la ganadora de la tercera temporada de El Discípulo del Chef.

"Sabía que esas voces eran deudas conmigo, que había tratado de mantener bajo la alfombra, haciendo vista gorda", continuó.

La crisis

Por eso, "cuando me da la crisis de pánico, empecé a vomitar información de lo que me había pasado cuando chica", manifestó.

Sostuvo también que "por mucho tiempo me dijeron que me tenía que quedar callada".

"Fui abusada física, sexual y psicológicamente", reiteró Karen Bejarano.

"En el fondo era una olla a presión, porque mi marido no sabía, se enteró de esa forma", indicó la ex panelista del matinal Mucho Gusto.

"Me llevaron a urgencias, porque yo estaba con un ataque de histeria. Y cuando llego me dicen que tengo que quedarme internada", recordó.

La también ex Calle 7 dijo que estuvo internada durante dos meses en plena pandemia.

"Me di cuenta que hablar es sanador", le dijo a Eduardo Fuentes. Y ahondó en el tema: "Ya el hecho de poder decir lo que te pasa es un proceso que ayuda a sanarte".

"No va a borrar lo que te pasó, yo no puedo hacerlo, pero tengo que aprender a vivir con eso. Entendiendo que no soy culpable y entendiendo que hay gente que no lo va a entender", reflexionó.

Sobre este último punto, Karen reveló que no todos la apoyaron cuando decidió enfrentar y hablar de lo que le pasó de niña. Pero sin duda que la que más le duele es que entre esas personas esté su propia madre.

Su mamá

“Eso fue lo más duro, porque hay gente que uno no espera (...) Que mi familia lo hiciera no cerraba y me hizo caer en una depresión, porque era mi principal miedo", sostuvo la influencer.

"Sentía que iba a perder a lo más importante, que era mi mamá. Tenía esa sensación de que podía pasar... y pasó", reveló, apesadumbrada.

Respecto a la opción de reencontrarse con su progenitora, Karen dijo que “no puedo cerrarme a la posibilidad, porque no sé qué va a pasar mañana y no quiero estar angustiada por eso ahora. Sí espero de corazón que pueda hacer eso por ella, y no por mí, porque eso es lo más importante”, complementó.

“Ella sí me creyó, o eso dice, pero sigue teniendo una relación con las personas que me abusaron. Creo que tiene que haber una consecuencia. Si tú crees, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo", aseveró.

"Las veces que he llorado son incalculables. Ayer, de hecho, lloré por esto, porque no es lo que yo esperaba que pasara", dijo sobre el quiebre de las relaciones con su mamá.