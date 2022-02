"La dejaron morir": Kel Calderón lanza crítica por fallecimiento de interna en Cárcel de San Miguel

Kel Calderón utilizó sus redes sociales para referirse a la muerte de Mylene Cartes. INSTAGRAM

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de Febrero 2022 · 15:31 hs

A través de sus redes sociales, Kel Calderón se refirió a la muerte de la interna Mylene Cartes de 50 años, hecho que ocurrió en la Cárcel de San Miguel el pasado fin de semana.

Familiares y cercanos acusan negligencia por parte de Gendarmería al no prestarle ayuda médica luego de que sufriera durante varios días dolores estomacales.

En una serie de publicaciones, la hija de Raquel Argandoña indicó que “Mylene murió tras una semana retorciéndose de dolor y luego de haber grabado un video pidiendo que respetaran sus derechos, porque no la querían llevar a recibir una adecuada atención médica”.

“Estuvo días enteros rogando por ayuda. Llevaba un mes en prisión preventiva (sin juicio) por una imputación por microtráfico. Ni siquiera estaba condenada. Hoy está muerta”, agregó la influencer.

Pese a la situación en la que estaba Cartes, recalcó que en caso de que hubiera estado condenada y hubiese sido culpable del delito que se le imputaba, “las personas privadas de libertad están PRIVADAS DE LIBERTAD, no del resto de sus derechos”.

“NADA, absolutamente NADA, nos faculta para privar a la población penitenciaria de su dignidad, no tienen por qué estar en condiciones de hacinamiento extremo (como pasa aquí en Chile), no tienen que morir esperando tener acceso a los sistemas de salud”, insistió Calderón Argandoña.

En esa misma línea, manifestó que los internos de las distintas cárceles del país “no tienen por qué pasar hambre, frío , ni dormir asustados porque nadie pueda garantizar su seguridad al interior de los penales, entre un millón de otras vulneraciones que ocurren en nuestras cárceles todos los días”.

“Mylene Cartes no era una lacra, Mylene era una mujer, una madre, una abuela y una amiga de sus compañeras del módulo 5, una PERSONA que estaba en espera del juicio que por derecho le correspondía. Un juicio que jamás podrá tener, porque nuestro sistema carcelario la privó de su derecho a seguir viviendo”, añadió.

Antes de cerrar, Kel Calderón manifestó que al negarle atención médica por días a Mylene Cartes, “simplemente la dejaron morir”.

“Haciendo oídos sordos a sus gritos de ayuda. Esta no es la forma. Esta no es la sociedad en que queremos vivir. El que una persona haya cometido un delito no nos da derecho a torturarla. Ese jamás será el camino hacia la rehabilitación ni hacia la reinserción”, cerró.