La dura acusación contra China Suárez y Wanda Nara que remece la farándula argentina

Wanda Nara y China Suárez tuvieron una polémica a través de redes sociales. Foto: @SangreJaponesa y @WandaNara

Compartir











Por: Gabriela Romo 21 de octubre 2022 · 17:31 hs

A un año que estallara el “Wanda Gate” en Argentina, luego que Wanda Nara tratara de “zorra” a China Suárez por supuestamente haberse involucrado con su ahora ex esposo, Mauro Icardi, una nueva polémica remece la farándula trasandina.

Ángel de Brito, controversial comentarista de espectáculo, arremetió en igual medida contra las dos modelos.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista se burló de las celebridades argentinas por tener parejas con estilos y edades parecidas.

En su clásica sección “Ángel responde”, recibió la pregunta sobre "qué piensas de Mauro Icardi y qué consejo le darías”. "Que vuelva por La China”, disparó.

Tras ello, el polémico panelista de programas de farándula publicó el comentario de una seguidora: “La China hace videoclip, Wanda hace videoclip. ¿Casualidad?”. “Las dos empoderadas, con tipos denunciados por sus ex. Tóxicas”, sentenció Ángel de Brito.

China Suárez con Rusherking

Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, de 22 años, comenzó hace más de cinco meses una relación con María Eugenia Suárez, de 30 años.

Actualmente son una de las parejas del momento y con el paso del tiempo han consolidado su relación. Ella se lo presentó a sus hijos, él a sus amigos y han viajado varias veces al extranjero.

Por si fuera poco, hace tres semanas Rusherking estrenó su nueva canción “Perfecta”, junto a China Suárez, quien protagonizó el videoclip.

Wanda Nara con L-Gante

Tras la mediática separación con el futbolista Mauro Icardi, la prensa rosa argentina vinculó sentimentalmente a Wanda Nara, de 35 años, con el cantante de cumbias L-Gante, de 22 años, quien publicó este viernes un video junto a la modelo.

“El último romántico”, se llama la canción que Wanda protagoniza en la cama junto a Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

La letra de la canción incluye frases como “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala” y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.