La dura crítica de Cata Pulido a Iván Núñez por la querella: "Esta gente tan pasada a caca"

"Cuando alguien descubre algo tuyo que es verdadero, es mejor quedarte callado para que esto siga creciendo", dijo Patricia Maldonado.

12 de julio 2022

Cecilia Gutiérrez apuntaba ya el fin de semana que, con la orden de detención emanada en su contra por la querella del periodista Iván Núñez, parecía claro que el rostro de TVN no contaba con un asesor comunicacional, porque lo único que hizo fue reflotar un tema que llevaba más de un año en el olvido.

Y hoy Patricia Maldonado junto a Catalina Pulido le dieron toda la razón a la periodista, tras realizar un duro cuestionamiento al accionar de Iván Núñez en su programa Las Indomables.

En el espacio comentaron las novedades en torno a la querella contra Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas por presuntas injurias. Y no se guardaron ninguna opinión.

Bájate del pony

La primera en tomar la palabra para criticar al rostro de TVN fue Cata Pulido: "Le quiero decir algo a Iván Núñez, con mucho respeto y mucho cariño. Pu... ¿cuántas cosas no se han hablado de nosotras?", partió la colorina actriz tras informarse de los detalles de la acción judicial.

"Yo he estado en programas de farándula donde han inventado, han dicho cosas. Me han esperado afuera de la casa, han sido irrespetuosos con mis hijos y yo no ando...", dejó la frase inconclusa, pero con la clara idea de que ni en esas circunstancias ha recurrido a los tribunales para acallar a un periodista.

Pero no había terminado: "¿Qué te crei', Iván Núñez? Bájate del pony, compadre. Ahora no se le puede hablar a nadie, no se le puede tocar", lanzó cada vez más molesta.

A tanto llegó la cosa, que no dudó en hablar de "esta gente tan pasada a caca, Paty. Ay, no se puede decir nada porque te voy a demandar".

"Pero, por favor, ¿qué fue lo tan grave que dijo?", preguntó sobre las declaraciones que formuló en ese entonces Cecilia Gutiérrez.

Y se respondió: “Dijo que estaba esperando guagua. ¿Y por eso los va a demandar?", volvió a preguntar, esta vez entre las risas de ambas.

¿Para demanda?

Como era de esperar, Patricia Maldonado no se iba a quedar al margen y sin dar su opinión sobre el tema. Aquello, aunque de inmediato reconoció que "la vida de Iván Núñez me importa un soberano...".

Casi de inmediato, sin embargo, abordó el tema desde otra perspectiva. "¿Da para demanda esto? ¿Ocupar los tribunales para esto con todas las cosas que hay con todo lo que hay en este país?", se preguntó.

"Yo creo que cuando alguien descubre algo tuyo que es verdadero, que hay una doble vida, es mejor quedarte callado para que esto siga creciendo", reflexionó, recogiendo la idea que había lanzado dos días antes Cecilia Gutiérrez.