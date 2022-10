La dura crítica de Don Francisco a Bad Bunny: "Nunca he podido volver a hablar con él"

Don Francisco afirmó que Bad Bunny no le contestó más el telefono.AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Esteban López Á 30 de octubre 2022 · 12:43 hs

Bad Bunny sin duda que es uno de los artistas más importante de la música latinoamericana. El cantante oriundo de Puerto Rico ha convertido varias de sus canciones en verdaderos éxitos mundiales, alcanzando cifras estratosféricas de visualizaciones y reproducciones. Pero al parecer tanto éxito hizo que se olvidara de su amistad con el animador chileno, Mario Kreutzberger.

De hecho, fue el reconocido animador quien lanzó duros comentarios a la actitud que ha tenido el autor de Neverita, Booker T y otros éxitos, con él. Al ser consultado por el conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, si iría al concierto del cantante este sábado pasado, el ex animador de Sábado Gigante, dio una respuesta inesperada.

"Cuando hables con Bad Bunny dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y después me ha costado, nunca he podido volver a hablar con él", comentó Don Francisco en el programa informativo de Mega.

Además, agregó: “Acuérdate que yo salí en todas partes (haciendo el gesto de los dedos en los ojos como Bad Bunny). Fue muy simpático Bad Bunny, tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva. No, no. Él estuvo además junto a una monja me acuerdo en ese programa”.

“Lo he llamado varias veces"

Siguiendo con su análisis de la actitud del cantante que se encuentra realizando su gira “World’s Hottest Tour” y que lo tuvo en el país para presentarse en dos conciertos, Don Francisco enfatizó que "ya que está en Chile, me llama por teléfono porque lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’”.

Finalmente, Don Francisco, que se encuentra enfocado en lo que será la Teletón de este 2022 a realizarse el próximo 4 y 5 de noviembre, le realizó una particular petición a Bad Bunny. "A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete".