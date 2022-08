La dura crítica de Neme a Boric tras detención de Héctor Llaitul: "Habría pedido su libertad"

"Si esto hubiese sido estrictamente jurídico, hace 20 años que Llaitul estaría preso", sostuvo Neme. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de agosto 2022 · 11:56 hs

Una dura crítica al Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, tras la detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

El periodista se tomó las pantallas del canal privado por algunos minutos para entregar su opinión sobre lo ocurrido con la captura del Llaitul, ocasión en la que afirmó que el dirigente de la CAM "no es un aparecido en el delito".

Respecto de la detención de Héctor Llaitul, a quien se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, José Antonio Neme indicó que, "hay una dimensión política que a mí no me deja de llamar la atención. Yo no sé si es torpeza o más que torpeza, ingenuidad política brutal. Y lo digo del lugar del Ministerio del Interior", comenzó su reflexión.

A continuación puso el tema en perspectiva y recordó varios datos que ponen más claridad a lo ocurrido.

"Primero, dejemos claro que Héctor Llaitul no es Osama Bin Laden, o sea que no lo fueron a buscar los navy seals a un lugar escondido en Pakistán; estuvo 20 años paseándose por todos los lugares del país", manifestó el conductor del Mucho Gusto.

Llaitul da entrevistas

Luego, José Antonio Neme recalcó que Llaitul, "estaba almorzando en un restaurante, le han hecho entrevistas en televisión, entre ellas mi amiga personal Mónica González".

"Si los periodistas pueden dar con él... Por favor, terminemos con ese relato de que aquí se encontró un prófugo de la justicia que estaba en la selva colombo-venezolana", ironizó el profesional.

"Con esto, por favor, no estoy cuestionando el trabajo del Ministerio Público para nada, (...) ni tampoco el trabajo de las policías", enfatizó a continuación Neme.

Y precisó que "lo que estoy diciendo es que la ciudadanía tiene que tener claro que el señor Héctor Llaitul, si esto hubiese sido estrictamente jurídico, hace 20 años que estaría preso. No es un aparecido en el delito".

Para el periodista, lo ocurrido corresponde a "un relato no resuelto entre el mundo político y el mundo jurídico".

"Si Héctor Llaitul no ha sido detenido antes, es porque ha habido una dimensión política que ha permitido que él se pasee libremente por este país (...) y haciendo su trabajo como líder de la CAM, ya sea terrorista para algunos, reivindicatorio para otros, cada uno sacará sus propias conclusiones y la justicia tiene su mirada", planteó José Antonio Neme.

Palos a Gabriel Boric

Tras hablar directamente de Llaitul, el conductor del Mucho Gusto fijó su atención en el Presidente Gabriel Boric, al que no dudó en cuestionar.

Así, sobre el Jefe de Estado afirmó que "está siendo sorprendido porque tiene una carga respecto a su propia historia".

"Yo estoy absolutamente seguro de que si esto hubiese ocurrido hace dos años, en algún momento, con este nivel de cinematografía, el diputado Boric habría salido a pedir la libertad inmediata de Héctor Llaitul. ¡Eso hubiese ocurrido!", aseguró José Antonio Neme.

"Lo que quiero decir con esto es que llegó el momento de ordenar el relato y reconocer lo que antes se pensaba y lo que hoy día se cree menos. Digamos que tenemos derecho a cambiar de opinión", finalizó su reflexión.