La dura respuesta de Max Cabezón a Camila Ruiz en El Discípulo del Chef

Por: Rodrigo León 16 de agosto 2022 · 10:01 hs

Max Cabezón volvió a ser protagonista de un incómodo momento en el episodio de este lunes de El Discípulo del Chef.

Todo comenzó cuando Camila Ruiz le preguntó a Miel Blanca su top 3 de los “más minos” del programa de cocina, a lo que la joven respondió que además de Cabezón estaban en su lista Carlos Díaz y Víctor Díaz.

A esta dinámica se sumaron varias mujeres, como Daniela Castro, quien también eligió al actor de Verdades Ocultas, mientras que Gala Caldirola optó por el chef francés Yann Yvin.

De esta forma, Camila Ruiz se acercó a Max Cabezón para contarle la noticia. “Oye, tengo una cosa que contarte”, le dijo de entrada. “Estamos haciendo el ranking de los más minos de El Discípulo del Chef, le pregunté a Miel y dijo que estabas en el número uno. ¿Qué se siente?”, le preguntó la participante del equipo azul.

El finalista de la segunda temporada de MasterChef Chile aseguró ante esto que “me siento bien, me parece bien”. Sin embargo, agregó que lo que le contaba “es muy superficial. Como que es un ranking superficial… ¿Qué me entrega, que me da?”.

“Me gustaría que me hubieras dicho: Max, hicimos un ranking de la persona más clever, creativa o inteligente. Pero que me vengas a decir algo tan superficial como el más mino. Me chupa un huevo, de verdad”, agregó, provocando que Ruiz volviera a su puesto.

Ante las cámaras de El Discípulo del Chef que lo acompañaban, Max Cabezón insistió: “¡Qué superficial esto! ¿En qué año estamos? ¿En el 2001? Protagonistas de la Fama”, cuestionó.

En el confesionario, Camila Ruiz manifestó su molestia con su compañero. “Me hizo sentir mal, nosotros lo estábamos pasando bien, chacoteando. ¿Cómo tan grave?”, aseveró la participante del equipo azul, lo que fue respaldado por Miel Blanca.