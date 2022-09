La dura respuesta de Pancho Orrego a denuncia de Jorge Baradit en su libro: "Un asqueroso"

"Sube el nivel, que se te puede venir querella", advirtió el abogado. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de septiembre 2022 · 14:38 hs

Una dura respuesta a la denuncia que realizó el ex constituyente Jorge Baradit, en cuanto a que el panelista del programa Sin Filtros Pancho Orrego habría sido contratado por el economista Bernardo Fontaine para realizar campaña contra la convención, realizó el vocero de Con Mi Plata No.

Francisco Javier Orrego empleó las pantallas del espacio que conduce Gonzalo Feito para hacer sus descargos ante las acusaciones que hizo Jorge Baradit en su más reciente libro, La Constituyente.

En el texto, el ex convencional por el distrito 10 habló de la campaña en los medios de comunicación contra el trabajo de quienes elaboraban la nueva Constitución.

"En redes sociales la cosa era aún peor. Desde casos patéticos, como el de Francisco Javier Orrego, militante de RN, contratado como asesor por el convencional Bernardo Fontaine para hacer programas de YouTube o TikTok contra la convención... con dinero de la convención", escribió Jorge Baradit en su libro.

El escritor aseveró que en esta labor ser incluían "grupos de WhatsApp, envíos masivos de mensajes de texto, propaganda millonaria por Facebook, avisaje en YouTube, espacios pagados en radio, creación de falsos periódicos online como El Baquedano, ejércitos de bots que se le arrojaban al cuello a los convencionales todos los días".

Asco

Como era de esperar, el abogado y panelista de Sin Filtros no dejó pasar la oportunidad de responder a lo planteado en el libro de Baradit.

Y aunque empleó la ironía al comienzo, como cuando aplaudió y felicitó al escritor porque "le achuntó al nombre. Bien, Jorge", también empleó duras palabras y hasta lo trató de "asqueroso".

Luego, respondió los dichos que aparecen en el texto y le recordó al autor que "fui asesor de la convención".

"Tú me funaste durante el trabajo de la convención, publicaste mi contrato laboral de prestación de servicios", apuntó de entrada el vocero de Con Mi Plata No.

Apuntó luego que Baradit "dice que me dediqué a hacer programas por TikTok. No tengo TikTok, déjate de mentir. Dijo que estaba haciendo difusión por El Baquedano, no tengo idea qué es", aseguró.

Dejó para el final, sin embargo, lo más duro de su respuesta.

"Me da asco estar hablando de Jorge Baradit, con el trato que ha tenido con las mujeres chilenas a través de su Twitter. Espero que este panel condene a un asqueroso", lanzó el panelista.

"Sube el nivel, que se te puede venir querella", cerró el tema el abogado Orrego.