La dura respuesta de Sergio Rojas a las declaraciones de Raquel Argandoña

Por: Rodrigo León 10 de agosto 2022 · 15:50 hs

Sergio Rojas se dio el tiempo de referirse a las más recientes declaraciones que Raquel Argandoña le dedicó en el programa Zona de Estrellas, durante la noche del martes.

En dicho espacio, la panelista abordaba la noticia que el periodista había dado a conocer, respecto de una posible enemistad entre Pancho Saavedra e Ignacio Román.

Fue en ese momento que Argandoña recordó que Rojas y el conductor de Lugares Que Hablan arrastran problemas desde que ambos eran noteros de Alfombra Roja.

Ahí, acusó al panelista de Me Late Prime de ser alcohólico y haber acosado a Juan Falcón durante un evento, lo que provocó que fuera despedido de Canal 13. Recordó también que cuando Pancho Saavedra se casó y nadie sabía, Sergio Rojas difundió el RUT de su pareja.

“A mí me da lo mismo... Como es un alcohólico y si le sirve comer hablando pestes de mí fantástico, a mí no me preocupa”, aseveró Raquel Argandoña sobre Sergio Rojas.

¿Qué dijo Sergio Rojas sobre esto?

A través de su cuenta de Instagram, Sergio Rojas respondió a las duras declaraciones que le dedicó Raquel Argandoña en Zona de Estrellas.

El periodista se dirigía a trabajar junto a Edmundo Varas, con quien tiene un emprendimiento de lavado de alfombras.

“Oye aquí andamos trabajando, lavando alfombras. Porque esto es lo que me da de comer, yo no necesitaba andar moviendo la coneja para tener dinero”, dijo de entrada.

El periodista agregó que “esto es lo que genera dinero, el trabajo digno, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la perseverancia”.

“Es verdad, no como otras personas que han tenido que ir a bailarle a gente importante”, cerró Sergio Rojas. Habrá que esperar si es que Raquel Argandoña se refiere a sus declaraciones durante la edición de este miércoles de Zona de Estrellas.