Las escenas de Ms. Marvel y Spider-Man: No Way Home que se grabaron en simultáneo

Iman Vellani es quien interpreta a Kamala Khan/Ms. Marvel en la nueva serie. DISNEY.

Por: Rodrigo León 08 de junio 2022 · 15:16 hs

La nueva serie de Marvel, Ms. Marvel, debutó este miércoles en el catálogo de Disney+ presentando a la primera superhéroe musulmana del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés).

Las grabaciones de esta nueva apuesta se llevaron a cabo entre 2020 y 2021, bajo estrictos protocolos por la pandemia del COVID-19. Y lo que muy pocos saben es que mientras esta serie se grababa, en un set continuo estaban llevándose a cabo los trabajos de Spider-Man: No Way Home.

Así lo reveló el productor ejecutivo, Kevin Feige, durante una conferencia de prensa a la que accedió EL DÍNAMO. Ocurrió cuando una pregunta proveniente de la prensa consultó si AvengerCon, evento que forma parte del primer episodio de Ms. Marvel, podría convertirse en una realidad.

“Definitivamente estábamos hablando de eso en el set. Filmamos eso justo, ya sabes, en medio del protocolo COVID, por lo que no había habido una convención en mucho tiempo. Y fue muy catártico para todos nosotros ver eso”, explicó Feife en un comienzo.

Seguido a eso, reveló que mientras grababan la escena del AvengerCon, “estábamos filmando Spider-Man: No Way Home en el set justo al lado, lo creas o no. En realidad, la escena con los tres Spidies”.

“Gran parte de ese equipo (de Spider-Man) siguió escabulléndose para ver y asistir a Avenger Con, caminando. Entonces, creo que podría ser divertido hacerlo en algún momento, sí”, cerró.

Los spoilers de Tom Holland

Su relato coincide con lo revelado recientemente por la actriz Iman Vellani, quien da vida a Kamala/Ms. Marvel en la serie, en conversación con Elite Daily. Ahí comentó que Tom Holland la visitó en el set de grabación, donde estuvieron hablando sobre sus respectivos proyectos.

"Me dijo: ¿De qué trata tu programa?. Yo dije: ¿De qué trata Spider-Man?. ¡Me muestra completamente una foto de él con Tobey Maguire!", afirmó, sonriendo, confirmando que se enteró de esto mucho antes de que la película debutara en los cines, por lo que la aparición de los otros Spider-Man aún no estaba confirmada.

“Entiendo que ambos estamos en Marvel, pero no necesitaba saber eso antes de que sucediera”, reclamó.