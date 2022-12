La feroz crítica de Pamela Díaz a Raquel Argandoña: "Tira mierda por todos lados"

Pamela Díaz lanzó su crítica a Raquel Argandoña en el podcast Hoy es Hoy. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 05 de diciembre 2022 · 09:25 hs

Pamela Díaz, influencer y animadora, dedicó una dura crítica a Raquel Argandoña en la más reciente edición de su podcast Hoy es Hoy.

En el espacio que conduce junto a Chiqui Aguayo conversaron con Jordi Castell sobre distintos episodios que marcaron la farándula chilena.

Entre ellos estuvo recordada la discusión de Raquel Argandoña con Vivi Kreutzberger en Vértigo el año 2003, cuando la primera le recriminó a la hija de Don Francisco que su esposo la había engañado con una prima. Esto terminó dejando a Kreutzberger en un mar de lágrimas en el estelar.

“Todos sabíamos lo que había pasado, lo que pasa es que en esa época era un secreto a voces porque no se podía hablar de la hija de Don Francisco, pero Raquel fue mucho más allá”, señaló Castell al referirse a esa polémica.

Las palabras de Pamela Díaz contra Raquel Argandoña

Fue en ese momento que Pamela Díaz se refirió a la animadora de Tal Cual, apuntando principalmente a los agresivos comentarios que suele lanzar, tanto ahora como en el pasado.

“A mi igual me da risa la Raquel, hasta el día de hoy… Mírate primero. Es como que yo fuera alcohólica y me tiró en contra de los alcohólicos, una hue… así, por decir, soy loca y hablo de los locos”, dijo la conductora del podcast.

Ante una consulta de Chiqui Aguayo, Díaz argumentó sus dichos. “Encuentro que hoy día la Raquel tira mierda por todos lados, a cada rato. Encuentro que no ha bajado el nivel de agresividad que tiene”, manifestó.

“Yo no puedo atrever a comentar a alguien, no sé, que te gorrearon, que te cagaron con esa forma de decir de oh, esta niñita…”, continuó Pamela Díaz, cerrando su intervención con una recomendación a Raquel Argandoña antes de referirse a alguien: “Mírate tú…”.