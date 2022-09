La foto de Francisco Reyes y Carolina Fadic que apareció en La Ley de Baltazar

La foto de Carolina Fadic y Francisco Reyes en La Ley de Baltazar fue editada. MEGA/TVN.

Por: Rodrigo León 07 de septiembre 2022 · 11:13 hs

La Ley de Baltazar, teleserie vespertina de Mega, emitió un nuevo episodio este martes, donde se vivió un especial momento.

Esto, porque una antigua fotografía de Francisco Reyes junto a Carolina Fadic se utilizó en la historia.

Eso sí, la imagen de la fallecida actriz fue reemplazada por la de Javiera Hernández, quien se sumó a la historia como Paula, la esposa de Baltazar (Reyes) que murió años atrás.

La imagen en cuestión data de 1994, cuando la dupla de actores protagonizó en TVN la teleserie Rompecorazón, donde fueron la pareja protagonista.

En redes sociales fueron muy pocos los que se dieron cuenta, debido a que el enfoque de la cámara a la foto duró solo algunos segundos.

Esta situación ya se había repetido anteriormente. En 2015, para la teleserie Matriarcas, también se editó una antigua imagen de Francisco Reyes y Carolina Fadic, pero en esa ocasión fue una de la teleserie Oro Verde.

Carolina Fadic falleció el año 2002 con solo 28 años, producto de un infarto cerebral.

¿Por qué apareció esta foto en La Ley de Baltazar?

La imagen original de Carolina Fadic y Francisco Reyes que fue utilizada en La Ley de Baltazar durante una escena en que Cristina (Francisca Imboden) no encontró nada mejor que hurgar en las cosas de Paula.

Allí descubrió un diario, donde descubrió que la fallecida madre de los Rodríguez inició un romance con Baltazar, luego de que terminara su relación con Margarita (Amparo Noguera).

“Conversé con Margarita para preguntarle si a ella le molestaría que yo salga con Baltazar, y me dijo que no”, consignaba el texto.

Agregó que “todavía no le he dicho nada a mis papás, y no sé qué van a opinar que yo esté saliendo con el que era el pololo de toda la vida de mi hermana”.

Incluso, logró saber que se casó sabiendo que su esposo seguía muy enamorado de su ex pareja.

Fue mientras Cristina hojeaba el diario de vida de Paula que se encontró con esta imagen de la pareja.