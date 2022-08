La fuerte discusión que se tomó El Discípulo del Chef: "Yo renuncio"

Marisol Pierola se declaró en pie de guerra con Carolina Bazán en El Discípulo del Chef. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 10 de agosto 2022 · 10:17 hs

Un tenso momento fue el que se vivió en el episodio de este martes de El Discípulo del Chef, el que fue protagonizado por Carolina Bazán y Marisol Pierola.

Todo comenzó luego de que la chef y su pupila protagonizaran diversos episodios durante la competencia por equipos, donde los azules fueron derrotados.

A la hora de elegir a su nominado para el episodio de eliminación, Bazán le dijo a sus discípulos que “hay que saber escuchar. Si hay algo que no saben, se acercan, porque para eso estoy yo, para que no improvisen mucho”.

Posteriormente, anunció que Marisol Pierola sería su nominada y le pidió que tome su decisión “como un aprendizaje, para que me escuches, porque si no sabes algo no puedes llegar y hacerlo sin preguntar y apoyarte en mí y en tus compañeros. Tienes que frenar un poquitito y saber escuchar”.

“Me cambian de equipo o me voy”

La decisión de Carolina Bazán en El Discípulo del Chef no fue bien recibida por Marisol Pierola, quien posteriormente se retiró completamente indignada del estudio. “Qué mentira más grande, Dios Mío. Cómo puede haber gente tan cínica”, susurró.

“Yo renuncio, lo digo altiro. Ella me hizo mierda en televisión. Yo renuncio, no quiero estar más”, dijo a los productores que la recibieron tras bambalinas.

En el confesionario, la mujer insistió en que “lo que dijo la chef hoy día me dejó mal. Al extremo que quiero renunciar. Quiero irme del programa”.

Por su parte, Bazán se mantuvo firme en su decisión y explicó que “no quiero que nadie se vaya. Es una lata la situación, pero quiero que todos los que estén acá, quieran estar acá y no estén obligados. Si ella no quiere estar, pucha, ahí está la puerta”.

Sin embargo, Pierola manifestó que “yo a ella no me voy a acercar, yo no voy a tener feeling con ella con lo que hizo hoy. O me cambian de equipo o me voy”.