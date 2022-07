"La gente está manipulada": Pareja de Iván Núñez defiende su relación con el periodista

"He cometido el error de quedarme callada", reconoció la pareja de Iván Núñez. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de julio 2022 · 13:38 hs

La noticia a inicios de semana, en cuanto a que había una orden de detención contra Cecilia Gutiérrez por la querella presentada en su contra por Iván Núñez, resultó tal como lo había previsto la periodista, porque hora hasta Thais Jordão, la pareja del rostro de TVN, salió a hablar de un tema que estaba en el olvido.

La brasileña aseguró que "la gente está manipulada por información que no es verdad" y aseveró que había sido un error mantenerse en silencio frente a las duras críticas que ha recibido".

En conversación con TiempoX, la modelo aseveró que "las personas nos regalan lo que tienen adentro. Si la persona me tiene mala onda, es porque su día estuvo mal, porque no tiene una felicidad".

Y, en particular, sobre lo que ocurre con ella en las redes sociales, dijo estar segura que "hoy la gente está manipulada por información que no es verdad".

"Me imagino que esas personas pasaron por algo que supuestamente le hicieron, pero desde su dolor, ellas hablan", argumentó

En ese sentido, manifestó que tras callar ante los ácidos comentarios, para ella llegó el momento de sacar la voz para defenderse ella y su relación con el periodista.

Error

"Yo reacciono porque es mi forma de ser. He cometido el error de quedarme callada, y con eso la gente creía que eran ciertas las cosas que decían de mí. Y no es así", explicó la pareja de Iván Núñez.

"Yo estaba embarazada y me dio incluso una parálisis facial por estrés y hormonas", recordó Tahis sobre el inicio de la mala onda que comenzó a recibir a través de las redes sociales.

Pero advirtió que ahora "la gente va a empezar a ver cómo soy realmente".

"Nunca tuve la voluntad de que la gente me viera. Me pusieron ahí (en el ojo público) sin que yo quisiera, pero soy una persona que tengo mi nombre. Tengo que velar por mi nombre, tengo que velar por mi hijo, que mañana también tendrá internet e información ahí...", reflexionó.

Y al finalizar enfatizó que "soy de hablar con la gente, de entregar cariño ¿Y la forma en que quiero que la gente me mire? Que me vean como de verdad soy, no como alguien dijo".