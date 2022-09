La gran pena de Rocío Marengo por su embarazo que no prosperó

Rocío Marengo precisó que volverá intentar ser mamá. INSTAGRAM

10 de septiembre 2022

La modelo argentina Rocío Marengo, contó el dolor que ha sentido debido a los fallidos intentos por quedar embarazada, reiterando que seguirá intentando hasta tener el resultado esperado.

La modelo trasandina, estuvo invitada en Podemos Hablar, programa conducido por Jean Philippe Cretton, quien le solicitó a los participantes de ese espacio ponerse de pie a todos los que convivan con un pena que se les haga difícil llevar en el quehacer cotidiano. Marengo por su parte se puso de pie y detalló cómo han sido sus intentos para poder tener un hijo.

“Este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no fue posible, no salió todo como yo esperaba y fue muy duro, me ilusioné mucho”, partió contando Rocío.

Ella precisó que, “hice una fertilización in vitro, compré esperma y quise ser madre soltera, ya tengo una edad, trabajé muchísimo, y tengo ganas de ser mamá, no tengo pareja para buscarlo de a dos y bueno, hice el tratamiento”.

“No salió bien y me dolió muchísimo, es muy reciente”, explicó, agregando que tan pronto supo que no había podido quedar embarazada, consideró unirse a El Discípulo del Chef, en Canal 13.

Marengo detalló que es un largo proceso al cual aún no desistirá, apuntando a que volverá a intentarlo de la misma manera.

“Quiero ser mamá, sé que me va a costar porque yo no me esperaba encontrarme con resultados como me encontré, pero hoy hay muchas maneras de ser mamá, no descartó nada”, afirmó.

Rocío se quebró al precisar sobre la experiencia vivida, “Obvio que me duele, porque no estaba en mis planes, sentí que quizás mi vida iba a ser diferente, pero…”.

La rubia enfatizó que pese a todo “yo siento que yo de está vida quiero irme siendo mamá y lo voy a conseguir”.