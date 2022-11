La íntima historia de 1940 Carmen, el disco de Mon Laferte nominado en los Grammys

Mon Laferte grabó el disco en un pequeño departamento de Los Ángeles. INSTAGRAM.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida popularmente como Mon Laferte, celebró este martes su nominación a los premios Grammy 2023.

La intérprete chilena buscará quedarse con el gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco 1940 Carmen, lanzado en 2021.

Ahí compite contra el trabajo realizado por artistas como Jorge Drexler, Rosalía, Fito Páez, Cimafunk y Gaby Moreno.

A modo de celebrar su nominación a los Grammy, Mon Laferte utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la historia detrás de su trabajo 1940 Carmen, el que grabó en Estados Unidos.

El relato de la cantante oriunda de Viña del Mar comienza cuando en marzo del año pasado se fue con su pareja a Los Ángeles, con el fin de iniciar los tratamientos para ser padres.

En medio de eso, se enteró de "movimientos sospechosos (estafas) de su disquera, por lo que quiso desligarse de ella, pero para eso, debía lanzar un nuevo disco.

“Para mí no es fácil crear música cuando estoy estresada o triste o con miedo, pero me propuse hacer un disco que me ayudara de alguna manera a canalizar todo lo que estaba viviendo”, reconoció Mon Laferte.

Las primeras canciones

De esta forma, Mon Laferte junto a su pareja, construyeron un pequeño estudio de grabación en el departamento en el que estaban viviendo, cuya dirección era, precisamente, 1940 Carmen.

“Mi plan era hacer un disco profundamente honesto y minimalista, hacerlo solo con las herramientas que tenía a la mano, y así con mi guitarra y mi computadora me puse a crear”, relató.

Una de las primeras canciones que escribió fue “Good Boy”, el que originalmente era un poema en español dedicado a su pareja. Luego vino “Algo Es Mejor”, la cual está nominada a los Latin Grammy.

“En paralelo mientras escribía las canciones yo seguía en tratamiento, diariamente Joel me inyectaba en la panza y mis hormonas estaban disparadas, lloraba todos los días y me enojaba mucho, discutía con Joel también comía en exceso y tenía insomnio”, reveló la cantante

Una de esas discusiones ocurrió en un supermercado, lo que motivó a que escribiera el tema “Supermercado” que fue incluido en el disco.

Otra de sus creaciones es “A Crying Diamong”, donde relata los abusos que sufrió siendo una menor de 13 años.

Grabación en un día

En medio de la grabación del disco, Mon Laferte tuvo que someterse a la transferencia de un embrión, en medio del tratamiento para ser madre, lo que implicaba que debía quedarse en cama por diez días sin poder cantar.

“Entonces, un día antes, canté todas las canciones pero estaba medio adolorida de los procedimientos médicos (no me gusta cómo quedó mi voz en el disco, está como chiquitita y apretada) y la última canción que canté fue Niña", comentó.

Para ese entonces, la intérprete ya estaba embarazada, pero recordó que para ese entonces “estaba cantando con los ojos cerrados llorando y abrí los ojos al terminar de cantar y Joel estaba llorando también. Esa canción la grabé de una, no pude seguir cantando porque llorábamos y fue mejor abrazarnos y darnos amor, así que la voz que escuchan es esa, la única toma”, contó.

Antes de finalizar, Mon Laferte quiso agradecer a los Grammy por la nominación y felicitar a quienes estuvieron involucrados en este disco.