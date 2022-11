La irónica respuesta de Pamela Díaz a los dichos de Daniela Aránguiz: "A mí me da risa"

"No tengo ningún contacto con ella, entonces es como divertido", reconoció Pamela Díaz. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 10 de noviembre 2022 · 09:48 hs

La llegada de Daniela Aránguiz como panelista de Zona de Estrellas en reemplazo de Raquel Argandoña ya empezó a rendir sus frutos fuera de pantalla.

Claro, porque más allá de su mediática separación del ex futbolista Jorge Valdivia, la influencer hizo noticia esta semana por la pelea que protagonizó hace muchos años con Pamela Díaz, cuando el Mago jugaba en el Palmeiras.

Fue la ex de Manuel Neira quien, en su podcast Hoy es Hoy, recordó esta semana que la otrora bailarina de Mekano la echó de su casa "con guardias".

Entonces fue el turno de la nueva panelista de Zona de Estrellas, quien desde su tribuna repasó a la influencer y aseguró que en definitiva ella no era amigas y solamente coincidían porque sus respectivas parejas compartían en un grupo de amigos.

"Una vez Manuel Neira se me tiró y ahí comenzaron los conflictos con Pamela Díaz", apuntó Daniela Aránguiz en el estelar del canal Zona Latina.

"Empezó como a coquetearme. Obviamente, yo nunca lo pesqué. Ahí iniciaron las distancias", aseveró la panelista.

La ironía de Pamela

Conociendo la forma de ser de Pamela Díaz, nadie esperaba que se quedara callada ante las palabras de la ex bailarina.

"¿De verdad tu crees que le puedo contestar a una Daniela Aránguiz?", preguntó con ironía la polola de Jean Philippe Cretton cuando desde Publimetro le preguntaron por el tema.

En la misma línea, indicó que "a mí me da risa. No tengo ningún contacto con ella, entonces es como divertido".

Ahondó al respecto y no dudó en manifestar que "no hablo con ella. No cacho nada de su vida ,si yo estoy en otra hace mucho tiempo".

"Ya tengo 41 años. Cómo me voy a estar preocupando de lo que dicen", sostuvo sobre los dimes y diretes con la ex del Mago Valdivia.

"Estoy en un momento de mi vida tan tranquila. Es más, creo que estoy viendo la luz. Creo que los chacras se me están alineando", planteó la modelo.

Por último, Pamela Díaz descartó sin dudar la teoría de Daniela sobre el origen de la mala onda entre ambas, al atribuirlo a los celos de Pamela ante el coqueteo de Manuel Neira a la ex Mekano.

"¿Cómo voy a estar peleada con ella por Manuel. Tendría que estar peleada con todo Chile, conchet...", cerró el tema.